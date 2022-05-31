Медведев: ненависть Запада к России и русским «омерзительна и иррациональна»
Санкции, введенные западными странами, направлены конкретно против народа России, в их основе лежит «омерзительная и иррациональная ненависть», написал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
«Они нас всех ненавидят! В основе этих решений ненависть к России – к русским, ко всем её жителям. Ненависть к нашей культуре. Отсюда отмена Толстого, Чехова, Чайковского и Шостаковича», — отметил Медведев. По его словам, санкции западных стран в первую очередь влияют на жизнь обычных россиян. Они призваны сделать хуже экономике, ударить по рублю, увеличить инфляцию и раскрутить цены в магазинах, «а значит, уронить уровень жизни обычного россиянина», считает политик.
По словам Медведева, введенные западными странами ограничения на полеты российских самолетов и использование платежных инструментов вводились «против обычных граждан». «Против кого? Опять же, против обычных граждан, чтобы именно им сделать неприятно. Не мифическим начальникам, не толстосумам, а именно им!» — убежден политик.
В конце марта Путин также заявил, что в западных странах развивается дискриминация всего русского. По словам главы государства, «культура отмены» превратилась в «отмену культуры»: дискриминации подвергаются произведения композиторов Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича и Сергея Рахманинова. Он подчеркнул, что в этих странах также запрещаются русские писатели и их книги, — подобную кампанию «по уничтожению неугодной литературы» проводили нацисты в Германии.
Министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что страны Запада объявили России «тотальную гибридную войну». По его словам, страна делала все, чтобы избежать прямого столкновения, но поскольку «вызов брошен», страна его принимает. Лавров отметил, что санкции к России применялись в том или ином виде «практически всегда», поэтому привыкать к ним не придется. Удивляет министра «пещерный русофобский всплеск, который произошел во всех так называемых цивилизованных странах».