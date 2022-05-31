Медведев: ненависть Запада к России и русским «омерзительна и иррациональна»

«Они нас всех ненавидят! В основе этих решений ненависть к России – к русским, ко всем её жителям. Ненависть к нашей культуре. Отсюда отмена Толстого, Чехова, Чайковского и Шостаковича», — отметил Медведев. По его словам, санкции западных стран в первую очередь влияют на жизнь обычных россиян. Они призваны сделать хуже экономике, ударить по рублю, увеличить инфляцию и раскрутить цены в магазинах, «а значит, уронить уровень жизни обычного россиянина», считает политик.