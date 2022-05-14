Лавров рассказал о «тотальной гибридной войне» Запада против России

По его словам, Россия делала все, чтобы избежать прямого столкновения, но поскольку «вызов брошен», страна его принимает. Лавров отметил, что санкции к России применялись в том или ином виде «практически всегда», поэтому привыкать к ним не придется. Удивляет министра «пещерный русофобский всплеск, который произошел во всех так называемых цивилизованных странах».