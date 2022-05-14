Лавров рассказал о «тотальной гибридной войне» Запада против России
Последствия гибридной войны, которую страны Запада объявили России, почувствуют все без исключения, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в субботу на заседании Совета по внешней и оборонной политике (СВОП).
«Коллективный Запад объявил нам тотальную гибридную войну. Трудно прогнозировать, сколько все это продлится, но ясно, что последствия почувствуют все без исключения», — сказал Лавров.
По его словам, Россия делала все, чтобы избежать прямого столкновения, но поскольку «вызов брошен», страна его принимает. Лавров отметил, что санкции к России применялись в том или ином виде «практически всегда», поэтому привыкать к ним не придется. Удивляет министра «пещерный русофобский всплеск, который произошел во всех так называемых цивилизованных странах».
«Политкорректность, приличия, правила, а с ними и правовые нормы просто отброшены, применяется культура отмены всего русского. Разрешены любые враждебные действия против нашей страны, включая прямой грабеж. Травле подвергают наших деятелей культуры, искусства, спортсменов, ученых, бизнесменов, просто россиян. Кампания не обошла стороной и наших дипломатов», — заявил глава МИДа.
9 мая на российского посла Сергея Андреева напали во время возложения цветов на военном мемориальном кладбище советских солдат в Варшаве — дипломата облили красной краской. Он был вынужден покинуть место в сопровождении полицейских. В связи с инцидентом посол Польши в России Кшиштоф Краевский 11 мая был вызван в МИД России.
Ранее Сергей Лавров в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что МИД обеспокоен положением за рубежом соотечественников, российских граждан и просто русских: на них регулярно совершают физические нападения.