МИД России объявил о высылке одного болгарского и 10 румынских дипломатов

В министерстве пояснили, что решили выслать 10 румынских дипломатов в ответ на высылку 10 россиян из Бухареста, объявленную 5 апреля. В МИДе подчеркнули, что Москва решительно отвергает попытки властей Румынии «голословно возложить вину за военные преступления на Украине на Россию и осуждает линию Бухареста на обеление бесчинств, творимых нацбатальонами в отношении гражданского населения, а также на поставки вооружений, оборудования и оказания иного содействия режиму в Киеве».