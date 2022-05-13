МИД России объявил о высылке одного болгарского и 10 румынских дипломатов
Министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата одного болгарского и 10 румынских дипломатов в ответ на высылку сотрудников посольств России в Софии и Бухаресте, говорится на сайте МИДа.
«13 мая чрезвычайный и полномочный посол Республики Болгарии в Российской Федерации А. Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении persona non grata сотрудника посольства Болгарии в Москве», — говорится в сообщении.
В министерстве пояснили, что решили выслать 10 румынских дипломатов в ответ на высылку 10 россиян из Бухареста, объявленную 5 апреля. В МИДе подчеркнули, что Москва решительно отвергает попытки властей Румынии «голословно возложить вину за военные преступления на Украине на Россию и осуждает линию Бухареста на обеление бесчинств, творимых нацбатальонами в отношении гражданского населения, а также на поставки вооружений, оборудования и оказания иного содействия режиму в Киеве».
Страны Запада объявили о высылке части сотрудников посольств России из своих столиц после начала спецоперации на Украине. Вторая «волна» высылки дипломатов началась после 3 апреля, когда AFP, Reuters и советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опубликовали фото и видео из украинской Бучи.
Россия приняла зеркальные меры по отношению к ряду стран, отвергнув все выдвинутые обвинения. МИД России уже объявил о высылке из Москвы дипломатов ЕС, Японии, Норвегии, Швеции, Австрии, Нидерландов, Бельгии, Дании и др.