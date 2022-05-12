МИД Румынии вызвал российского посла из-за статьи о НАТО

6 мая посольство РФ в Бухаресте опубликовало статью с заголовком « О лае НАТО у границ России» и главном источнике дезинформации в мире». В ней говорилось о «потоке откровенной лжи, фальсификации, постановочных провокаций фабрики фейков и дезинформации, созданной и финансируемой коллективным Западом». В посольстве указывали на нежелание стран Запада понять истинные цели спецоперации России на территории Украины и то, какое влияние НАТО оказало на решение начать военные действия.