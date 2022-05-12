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МИД Румынии вызвал российского посла из-за статьи о НАТО

Ведомости

МИД Румынии вызвал посла России Валерия Кузьмина в связи с опубликованной на сайте диппредставительства статьей о враждебных действиях НАТО, сообщает пресс-служба румынского дипведомства. 

«В связи с публикацией посольством РФ в Бухаресте статьи под названием «О лае НАТО у границ России и главном источнике дезинформации в мире» министр иностранных дел Богдан Ауреску распорядился вызвать посла России в Бухаресте Валерия Кузьмина в штаб-квартиру МИД», — говорится в сообщении. 

В министерстве отметили, что госсекретарь по стратегическим вопросам Юлиан Фота провел встречу с российским послом, в ходе которой «указал на недопустимость неоднократного использования российской миссией неуместных, оскорбительных и провокационных выражений в адрес Румынии и НАТО». 

6 мая посольство РФ в Бухаресте опубликовало статью с заголовком « О лае НАТО у границ России» и главном источнике дезинформации в мире». В ней говорилось о «потоке откровенной лжи, фальсификации, постановочных провокаций фабрики фейков и дезинформации, созданной и финансируемой коллективным Западом». В посольстве указывали на нежелание стран Запада понять истинные цели спецоперации России на территории Украины и то, какое влияние НАТО оказало на решение начать военные действия. 

В публикации, в частности, приводится высказывание Папы Римского Франциска в беседе 3 мая с главным редактором газеты Corriere della Sera Лучано Фонтаной о том, что, вероятно, «лай НАТО у дверей России привел к реакции Кремля».

Президент РФ Владимир Путин, выступая 9 мая на параде Победы, заявил, что Россия дала упреждающий отпор агрессору, начав на Украине специальную военную операцию. Глава государства напомнил о предложении России заключить с Западом гарантии безопасности в декабре прошлого года. По его словам, РФ призывала к честному диалогу и поиску компромисса, однако страны НАТО «не захотели нас услышать».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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