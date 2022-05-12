МИД Румынии вызвал российского посла из-за статьи о НАТО
МИД Румынии вызвал посла России Валерия Кузьмина в связи с опубликованной на сайте диппредставительства статьей о враждебных действиях НАТО, сообщает пресс-служба румынского дипведомства.
«В связи с публикацией посольством РФ в Бухаресте статьи под названием «О лае НАТО у границ России и главном источнике дезинформации в мире» министр иностранных дел Богдан Ауреску распорядился вызвать посла России в Бухаресте Валерия Кузьмина в штаб-квартиру МИД», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что госсекретарь по стратегическим вопросам Юлиан Фота провел встречу с российским послом, в ходе которой «указал на недопустимость неоднократного использования российской миссией неуместных, оскорбительных и провокационных выражений в адрес Румынии и НАТО».
6 мая посольство РФ в Бухаресте опубликовало статью с заголовком « О лае НАТО у границ России» и главном источнике дезинформации в мире». В ней говорилось о «потоке откровенной лжи, фальсификации, постановочных провокаций фабрики фейков и дезинформации, созданной и финансируемой коллективным Западом». В посольстве указывали на нежелание стран Запада понять истинные цели спецоперации России на территории Украины и то, какое влияние НАТО оказало на решение начать военные действия.
В публикации, в частности, приводится высказывание Папы Римского Франциска в беседе 3 мая с главным редактором газеты Corriere della Sera Лучано Фонтаной о том, что, вероятно, «лай НАТО у дверей России привел к реакции Кремля».
Президент РФ Владимир Путин, выступая 9 мая на параде Победы, заявил, что Россия дала упреждающий отпор агрессору, начав на Украине специальную военную операцию. Глава государства напомнил о предложении России заключить с Западом гарантии безопасности в декабре прошлого года. По его словам, РФ призывала к честному диалогу и поиску компромисса, однако страны НАТО «не захотели нас услышать».