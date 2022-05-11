Москва ждет извинений от Польши из-за нападения на российского посла

В связи с инцидентом посол Польши в России Кшиштоф Краевский 11 мая был вызван в МИД России. «Краевскому заявлено, что российская сторона ожидает официальных извинений от руководства Польши в связи с произошедшим и требует обеспечить безопасность посла России и всех сотрудников российских загранучреждений в Польше», – отметили в ведомстве.