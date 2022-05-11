Москва ждет извинений от Польши из-за нападения на российского посла
Москва ждет официальных извинений Польши из-за нападения на российского посла Сергея Андреева во время попытки возложения цветов на военном мемориальном кладбище советских солдат в Варшаве 9 мая, сообщило Министерство иностранных дел России.
В связи с инцидентом посол Польши в России Кшиштоф Краевский 11 мая был вызван в МИД России. «Краевскому заявлено, что российская сторона ожидает официальных извинений от руководства Польши в связи с произошедшим и требует обеспечить безопасность посла России и всех сотрудников российских загранучреждений в Польше», – отметили в ведомстве.
По мнению министерства, Польшей нарушена Венская конвенция о дипломатических сношениях, так как страна не обеспечила неприкосновенность российских дипломатов. «Решение о дальнейших шагах будет принято в зависимости от реакции Варшавы на наши требования», – заявили в МИДе.
На Андреева напали во время визита на мемориальное кладбище для возложения цветов 9 мая. Дипломатов встретила толпа с украинскими флагами и облитыми красной краской простынями, люди из которой бросали в дипломатов пакеты с красным сиропом. Делегации пришлось покинуть кладбище, серьезных травм никто не получил.