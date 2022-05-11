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Москва ждет извинений от Польши из-за нападения на российского посла

Ведомости

Москва ждет официальных извинений Польши из-за нападения на российского посла Сергея Андреева во время попытки возложения цветов на военном мемориальном кладбище советских солдат в Варшаве 9 мая, сообщило Министерство иностранных дел России.

В связи с инцидентом посол Польши в России Кшиштоф Краевский 11 мая был вызван в МИД России. «Краевскому заявлено, что российская сторона ожидает официальных извинений от руководства Польши в связи с произошедшим и требует обеспечить безопасность посла России и всех сотрудников российских загранучреждений в Польше», – отметили в ведомстве.

По мнению министерства, Польшей нарушена Венская конвенция о дипломатических сношениях, так как страна не обеспечила неприкосновенность российских дипломатов. «Решение о дальнейших шагах будет принято в зависимости от реакции Варшавы на наши требования», – заявили в МИДе.

На Андреева напали во время визита на мемориальное кладбище для возложения цветов 9 мая. Дипломатов встретила толпа с украинскими флагами и облитыми красной краской простынями, люди из которой бросали в дипломатов пакеты с красным сиропом. Делегации пришлось покинуть кладбище, серьезных травм никто не получил.

МИД России выразил властям Польши решительный протест и потребовал немедленно организовать церемонию возложения венка и обеспечить ее полную безопасность от провокаций. МИД Польши в ответ заявил, что «осознает серьезность ситуации» и что нападение не должно было произойти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных