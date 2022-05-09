В Польше заявили, что «осознают серьезность ситуации» с нападением на посла РФ
Министерство иностранных дел Польши прокомментировало инцидент с нападением на российского посла Сергея Андреева, которого сегодня облили красной краской при попытке возложения венка на военном мемориальном кладбище советских солдат в Варшаве.
«Мы осознаем серьезность ситуации, наблюдаем за ней», — сказал журналистам пресс-секретарь польского МИДа Лукаш Ясина (цитата по «РИА Новости»).
9 мая на посла России в Польше напали во время возложения цветов на военном мемориальном кладбище советских солдат в Варшаве, сообщали РИА «Новости».
Андрееву преградили путь агрессивно настроенные поляки и украинцы, выкрикивающие оскорбления, писало агентство. Посол был вынужден покинуть место в сопровождении полицейских. Сам Андреев заявил, что серьезно не пострадал, но посольство России в Польше намерено выразить протест властям страны из-за нападения, поскольку они «были уведомлены» о планах посещения кладбища.
Часть мемориального комплекса, изображающая двух красноармейцев, также была осквернена надписью «Go home» и нецензурными словами.
Нападение на российского посла в Польше было «ожидаемо», заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. По его мнению, такие акции могут привести к тому, что послы уже будут «не нужны». «Послов просто не будет: ни у нас, ни у них наших, – заявил он. – Кажется, отношения с Польшей уже пришли к такому состоянию, когда послы не нужны».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что «поклонники неонацизма» вновь показали свое «кровавое» лицо. «Снос памятников героям Второй Мировой, осквернение могил, а теперь и срыв церемонии возложения цветов в святой для каждого порядочного человека день доказывают и без того очевидное – на Западе задан курс на реинкарнацию фашизма», – сообщила Захарова.
В заявлении российского МИДа также говорится, что в связи с «возмутительным инцидентом» по поручению главы ведомства Сергея Лаврова посольство заявило решительный протест министерству иностранных дел Польши.
Ведомство также потребовало в течение дня обеспечить посольству возможность для возложения венка при «надлежащих гарантиях поддержания общественного порядка и безопасности сотрудникам российской дипломатической миссии». В МИДе добавили, что ожидают реакции польской стороны.