Посла России в Польше облили красной краской при возложении венка

Посла России в Польше облили красной краской при возложении венкаДипмиссия заявит в связи с этим официальный протест
На посла России в Польше Сергея Андреева напали во время возложения цветов на военном мемориальном кладбище советских солдат в Варшаве, сообщили РИА «Новости».
Российского посла облили красной краской при попытке возложения венка 9 мая. По данным РИА «Новости», Андрееву преградили путь агрессивно настроенные поляки и украинцы, выкрикивающие оскорбления. Посол был вынужден покинуть место в сопровождении полицейских. Сам Андреев заявил, что серьезно не пострадал, но посольство России в Польше намерено выразить протест властям страны из-за нападения, поскольку они «были уведомлены» о планах посещения кладбища.
Часть мемориального комплекса, изображающая двух красноармейцев, также была осквернена надписью «Go home» и нецензурными словами.
Нападение на российского посла в Польше было «ожидаемо», заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. По его мнению, такие акции могут привести к тому, что послы уже будут «не нужны». «Послов просто не будет: ни у нас, ни у них наших, – заявил он. – Кажется, отношения с Польшей уже пришли к такому состоянию, когда послы не нужны».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что «поклонники неонацизма» вновь показали свое «кровавое» лицо. «Снос памятников героям Второй Мировой, осквернение могил, а теперь и срыв церемонии возложения цветов в святой для каждого порядочного человека день доказывают и без того очевидное – на Западе задан курс на реинкарнацию фашизма», – сообщила Захарова.
Андреев был назначен чрезвычайным и полномочным послом России в Польше указом президента в августе 2014 г.