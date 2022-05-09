Посла России в Польше облили красной краской при возложении венка

Нападение на российского посла в Польше было «ожидаемо», заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. По его мнению, такие акции могут привести к тому, что послы уже будут «не нужны». «Послов просто не будет: ни у нас, ни у них наших, – заявил он. – Кажется, отношения с Польшей уже пришли к такому состоянию, когда послы не нужны».