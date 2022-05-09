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Посла России в Польше облили красной краской при возложении венка

Дипмиссия заявит в связи с этим официальный протест
Анна Нараева
Ирина Полина / ТАСС

На посла России в Польше Сергея Андреева напали во время возложения цветов на военном мемориальном кладбище советских солдат в Варшаве, сообщили РИА «Новости».

Российского посла облили красной краской при попытке возложения венка 9 мая. По данным РИА «Новости», Андрееву преградили путь агрессивно настроенные поляки и украинцы, выкрикивающие оскорбления. Посол был вынужден покинуть место в сопровождении полицейских. Сам Андреев заявил, что серьезно не пострадал, но посольство России в Польше намерено выразить протест властям страны из-за нападения, поскольку они «были уведомлены» о планах посещения кладбища.

Часть мемориального комплекса, изображающая двух красноармейцев, также была осквернена надписью «Go home» и нецензурными словами.

Нападение на российского посла в Польше было «ожидаемо», заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. По его мнению, такие акции могут привести к тому, что послы уже будут «не нужны». «Послов просто не будет: ни у нас, ни у них наших, – заявил он. – Кажется, отношения с Польшей уже пришли к такому состоянию, когда послы не нужны».

Польша решила выслать трех российских дипломатов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что «поклонники неонацизма» вновь показали свое «кровавое» лицо. «Снос памятников героям Второй Мировой, осквернение могил, а теперь и срыв церемонии возложения цветов в святой для каждого порядочного человека день доказывают и без того очевидное – на Западе задан курс на реинкарнацию фашизма», – сообщила Захарова.

Андреев был назначен чрезвычайным и полномочным послом России в Польше указом президента в августе 2014 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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