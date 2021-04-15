Польша решила выслать трех российских дипломатов
МИД Польши вызвал посла России в Варшаве и вручил ему дипломатическую ноту о признании трех российских дипломатов персонами нон грата, следует из заявления министерства.
«Послу была вручена дипломатическая нота, в которой сообщается о признании трех сотрудников посольства Российской Федерации в Варшаве персонами нон грата», – говорится в заявлении. Основанием для такого решения стало якобы нарушение ими условий дипломатического статуса и осуществление действий во вред Польше. Теперь дипломатам нужно будет покинуть территорию Польши.
В польском МИД выразили полную солидарность с решением США ввести новые санкции против России. «Совместно принятые и согласованные союзниками решения являются наиболее адекватным ответом на враждебные действия Российской Федерации», – подчеркнули в ведомстве.
Ранее МИД Польши опубликовал заявление, в котором выразил беспокойство в связи с данными США о кибератаках, якобы совершенных Россией с использованием систем и программного обеспечения Solar Winds Orion Fact Sheet. Осуществление или поддержка государствами вредоносной деятельности в киберпространстве ставит под сомнение их намерения как участников международных процессов, направленных на укрепление кибербезопасности в глобальном масштабе, указали в министерстве.
Сегодня президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях в отношении России. Они направлены против российского госдолга, 32 юридических и физических лиц, якобы причастных к вмешательству в американские выборы и распространению дезинформации, 10 российских дипломатов, которые подлежат высылке из Вашингтона, а также восьми физических и юридических лиц, связанных с российскими властями в Крыму. Кроме того, Минфин США объявил об ограничениях в отношении шести российских технологических компаний по обвинению в поддержке киберпрограмм российских спецслужб.