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Польша решила выслать трех российских дипломатов

Ведомости

МИД Польши вызвал посла России в Варшаве и вручил ему дипломатическую ноту о признании трех российских дипломатов персонами нон грата, следует из заявления министерства.

«Послу была вручена дипломатическая нота, в которой сообщается о признании трех сотрудников посольства Российской Федерации в Варшаве персонами нон грата», – говорится в заявлении. Основанием для такого решения стало якобы нарушение ими условий дипломатического статуса и осуществление действий во вред Польше. Теперь дипломатам нужно будет покинуть территорию Польши.

В польском МИД выразили полную солидарность с решением США ввести новые санкции против России. «Совместно принятые и согласованные союзниками решения являются наиболее адекватным ответом на враждебные действия Российской Федерации», – подчеркнули в ведомстве.

Ранее МИД Польши опубликовал заявление, в котором выразил беспокойство в связи с данными США о кибератаках, якобы совершенных Россией с использованием систем и программного обеспечения Solar Winds Orion Fact Sheet. Осуществление или поддержка государствами вредоносной деятельности в киберпространстве ставит под сомнение их намерения как участников международных процессов, направленных на укрепление кибербезопасности в глобальном масштабе, указали в министерстве.

Сегодня президент США Джо Байден подписал указ о новых санкциях в отношении России. Они направлены против российского госдолга, 32 юридических и физических лиц, якобы причастных к вмешательству в американские выборы и распространению дезинформации, 10 российских дипломатов, которые подлежат высылке из Вашингтона, а также восьми физических и юридических лиц, связанных с российскими властями в Крыму. Кроме того, Минфин США объявил об ограничениях в отношении шести российских технологических компаний по обвинению в поддержке киберпрограмм российских спецслужб.

Ранее по теме: СВР назвала «бредом» обвинение в участии в кибератаках на США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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