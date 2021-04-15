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СВР назвала «бредом» обвинение в участии в кибератаках на США

Ведомости

Заявление Белого дома, в котором он объяснил введение новых санкций против России причастностью российских структур, в том числе Службы внешней разведки (СВР), в кибератаке на SolarWinds, является «бредом» и «словоблудием». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление ведомства.

«В высказываниях (президента США Джо.— прим. ред.) Байдена ни слова не говорится об СВР России, а в свободном толковании, изданном на 4,5 страницах убористым почерком и разосланном специально для американских СМИ об СВР России, что ни строчка, то — пассаж. Скажем лишь, что читать бред — занятие малоинтересное», — говорится в пресс-релизе спецслужбы.

«Во всем этом словоблудии самое неприятное вот что: "СВР России, также известная как...", — добавили в ведомстве, отметив, что СВР в мире достаточно известна и занимается защитой интересов России.

Сегодня Байден подписал указ о введении новых антироссийских санкций, включающих ограничения для американских компаний и учреждений по отношению к действиям с российским госдолгом на первичным рынке, за якобы имевшее место вмешательство и кибератаки во время президентской кампании 2020 г.

В числе обвинений также значится атака на американскую IT-компанию SolarWinds, за которой, по мнению администрации американского президента, стоят хакеры, связанные с СВР. В санкционный список внесены компании, по мнению американцев, непосредственно причастные к кибератаке.

Ранее по теме: Байден подписал указ о новых санкциях против России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных