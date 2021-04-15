СВР назвала «бредом» обвинение в участии в кибератаках на США
Заявление Белого дома, в котором он объяснил введение новых санкций против России причастностью российских структур, в том числе Службы внешней разведки (СВР), в кибератаке на SolarWinds, является «бредом» и «словоблудием». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление ведомства.
«В высказываниях (президента США Джо.— прим. ред.) Байдена ни слова не говорится об СВР России, а в свободном толковании, изданном на 4,5 страницах убористым почерком и разосланном специально для американских СМИ об СВР России, что ни строчка, то — пассаж. Скажем лишь, что читать бред — занятие малоинтересное», — говорится в пресс-релизе спецслужбы.
«Во всем этом словоблудии самое неприятное вот что: "СВР России, также известная как...", — добавили в ведомстве, отметив, что СВР в мире достаточно известна и занимается защитой интересов России.
Сегодня Байден подписал указ о введении новых антироссийских санкций, включающих ограничения для американских компаний и учреждений по отношению к действиям с российским госдолгом на первичным рынке, за якобы имевшее место вмешательство и кибератаки во время президентской кампании 2020 г.
В числе обвинений также значится атака на американскую IT-компанию SolarWinds, за которой, по мнению администрации американского президента, стоят хакеры, связанные с СВР. В санкционный список внесены компании, по мнению американцев, непосредственно причастные к кибератаке.