СВР назвала «бредом» обвинение в участии в кибератаках на США

«В высказываниях (президента США Джо.— прим. ред.) Байдена ни слова не говорится об СВР России, а в свободном толковании, изданном на 4,5 страницах убористым почерком и разосланном специально для американских СМИ об СВР России, что ни строчка, то — пассаж. Скажем лишь, что читать бред — занятие малоинтересное», — говорится в пресс-релизе спецслужбы.