МИД выразил протест Польше из-за нападения на посла в Варшаве

9 мая Андреев приехал на военное мемориальное кладбище советских солдат в Варшаве на дипломатическом автомобиле с российским флагом. Когда дипломаты вышли из машины, их окружила толпа с украинскими флагами и облитыми красной краской простынями. Люди бросали в дипломатов пакеты с красным сиропом. Через какое-то время полиция оттеснила толпу и сопроводила россиян к машинам, никто из них серьезно не пострадал.