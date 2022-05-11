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МИД выразил протест Польше из-за нападения на посла в Варшаве

Ведомости

МИД России вызвал посла Польши в Москве Кшиштофа Краевского после нападения на российского посла в Варшаве Сергея Андреева 9 мая, заявил глава МИД Польши Збигнев Рау. 

«Мы знаем, что посол Польши в Москве вызван в российский МИД», — заявил Рау (цитата по ТАСС). Он добавил, что не хочет опережать события, и напомнил, что в международных отношениях действует принцип взаимности. 

9 мая Андреев приехал на военное мемориальное кладбище советских солдат в Варшаве на дипломатическом автомобиле с российским флагом. Когда дипломаты вышли из машины, их окружила толпа с украинскими флагами и облитыми красной краской простынями. Люди бросали в дипломатов пакеты с красным сиропом. Через какое-то время полиция оттеснила толпу и сопроводила россиян к машинам, никто из них серьезно не пострадал. 

МИД России выразил властям Польши решительный протест и потребовал немедленно организовать церемонию возложения венка и обеспечить ее полную безопасность от провокаций. МИД Польши в ответ заявил, что нападение на российского посла достойно сожаления и не должно было произойти, потому что дипломаты всех стран находятся под защитой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных