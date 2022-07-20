Минобороны сообщило об уничтожении комплекса Harpoon под Одессой
Авиация РФ уничтожила противокорабельный ракетный комплекс Harpoon, который был поставлен Украине из США, сообщает Минобороны России в своем официальном Telegram-канале.
«В районе населенного пункта Усатово Одесской области высокоточным оружием ВКС России уничтожена пусковая установка ракетного комплекса «Гарпун» производства США», — сообщают в министерстве.
Также в сообщении Минобороны говорится о ликвидации 19 единиц бронетанковой техники и 40 националистов в результате удара высокоточным оружием ВКС России по складу ракетно-артиллерийского вооружения 14-ой механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Соледар. Помимо этого, высокоточным оружием большой дальности был нанесен удар в населенном пункте Дачное Одесской области: уничтожено более 200 человек личного состава 35-й бригады морской пехоты, а также более 10 единиц военной техники иностранного производства.
В начале июня глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что береговая линия обороны страны усилена американскими комплексами Harpoon. Уже 8 июня Минобороны сообщило об уничтожении двух доставленных из Великобритании установок этого ракетного комплекса.17 июля ракетами большой дальности воздушного базирования Вооруженных сил РФ в Одессе был уничтожен склад противокорабельных ракет Harpoon, а также были уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня HIMARS.
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