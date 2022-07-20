Минобороны сообщило об уничтожении комплекса Harpoon под Одессой

Также в сообщении Минобороны говорится о ликвидации 19 единиц бронетанковой техники и 40 националистов в результате удара высокоточным оружием ВКС России по складу ракетно-артиллерийского вооружения 14-ой механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Соледар. Помимо этого, высокоточным оружием большой дальности был нанесен удар в населенном пункте Дачное Одесской области: уничтожено более 200 человек личного состава 35-й бригады морской пехоты, а также более 10 единиц военной техники иностранного производства.