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Минобороны сообщило об уничтожении комплекса Harpoon под Одессой

Ведомости

Авиация РФ уничтожила противокорабельный ракетный комплекс Harpoon, который был поставлен Украине из США, сообщает Минобороны России в своем официальном Telegram-канале.

«В районе населенного пункта Усатово Одесской области высокоточным оружием ВКС России уничтожена пусковая установка ракетного комплекса «Гарпун» производства США», — сообщают в министерстве.

Также в сообщении Минобороны говорится о ликвидации 19 единиц бронетанковой техники и 40 националистов в результате удара высокоточным оружием ВКС России по складу ракетно-артиллерийского вооружения 14-ой механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Соледар. Помимо этого, высокоточным оружием большой дальности был нанесен удар в населенном пункте Дачное Одесской области: уничтожено более 200 человек личного состава 35-й бригады морской пехоты, а также более 10 единиц военной техники иностранного производства.

В начале июня глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что береговая линия обороны страны усилена американскими комплексами Harpoon. Уже 8 июня Минобороны сообщило об уничтожении двух доставленных из Великобритании установок этого ракетного комплекса.17 июля ракетами большой дальности воздушного базирования Вооруженных сил РФ в Одессе был уничтожен склад противокорабельных ракет Harpoon, а также были уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня HIMARS.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных