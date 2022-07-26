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Совет ЕС продлил на полгода антироссийские санкции

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Совет Евросоюза решил продлить на полгода, до 31 января 2023 г., действие санкций в отношении конкретных секторов экономики России, которые были введены в 2014 г. после присоединения Крыма, говорится на сайте совета.

В совете напомнили, что эти ограничения были значительно расширены с февраля 2022 г. на фоне спецоперации на Украине. «В настоящее время они включают широкий спектр секторальных мер, включая ограничения в отношении финансов, энергетики, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта и предметов роскоши», — добавили в ЕС.

Также ЕС ввел ограничения на экономические отношения с Крымом, Севастополем, ДНР и ЛНР и ввел индивидуальные санкции в отношении широкого круга физических и юридических лиц, которые включают в себя заморозку активов и ограничения на поездки. Евросоюз в рамках санкций принял и дипломатические меры, добавили в совете.

В 2014 г. в Крыму прошел референдум, по результатам которого полуостров вошел в состав России. В результате военного конфликта в Донбассе части Донецкой и Луганской областей объявили о своей независимости в качестве Донецкой и Луганской народных республик. Россия признала их независимость 21 февраля 2022 г., а 24 февраля начала спецоперацию на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных