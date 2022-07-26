Совет ЕС продлил на полгода антироссийские санкции
Совет Евросоюза решил продлить на полгода, до 31 января 2023 г., действие санкций в отношении конкретных секторов экономики России, которые были введены в 2014 г. после присоединения Крыма, говорится на сайте совета.
В совете напомнили, что эти ограничения были значительно расширены с февраля 2022 г. на фоне спецоперации на Украине. «В настоящее время они включают широкий спектр секторальных мер, включая ограничения в отношении финансов, энергетики, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта и предметов роскоши», — добавили в ЕС.
Также ЕС ввел ограничения на экономические отношения с Крымом, Севастополем, ДНР и ЛНР и ввел индивидуальные санкции в отношении широкого круга физических и юридических лиц, которые включают в себя заморозку активов и ограничения на поездки. Евросоюз в рамках санкций принял и дипломатические меры, добавили в совете.
В 2014 г. в Крыму прошел референдум, по результатам которого полуостров вошел в состав России. В результате военного конфликта в Донбассе части Донецкой и Луганской областей объявили о своей независимости в качестве Донецкой и Луганской народных республик. Россия признала их независимость 21 февраля 2022 г., а 24 февраля начала спецоперацию на Украине.
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