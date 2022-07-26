Совет ЕС продлил на полгода антироссийские санкции

В 2014 г. в Крыму прошел референдум, по результатам которого полуостров вошел в состав России. В результате военного конфликта в Донбассе части Донецкой и Луганской областей объявили о своей независимости в качестве Донецкой и Луганской народных республик. Россия признала их независимость 21 февраля 2022 г., а 24 февраля начала спецоперацию на Украине.