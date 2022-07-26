Глава МИД Эстонии поддержал запрет на въезд в страну для группы «Руки вверх»

18 марта на Большой спортивной арене «Лужников» в Москве состоялся концерт-митинг в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Как сообщал ТАСС, среди выступающих были Григорий Лепс, Полина Гагарина, Тимати, Николай Расторгуев и группа «Любэ», а также «Руки вверх».