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Глава МИД Эстонии поддержал запрет на въезд в страну для группы «Руки вверх»

Ведомости

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу поддержал решение МВД об отказе во въезде в республику членам российской группы «Руки вверх», сообщается на сайте МИДа страны.

По мнению министра, «туристско-увеселительные поездки для российских граждан не оправданы». «Вчерашнее решение МВД об отказе во въезде в Эстонию членам «Руки вверх» является единственно правильным. Эстония непоколебимо поддерживает Украину», – заявил Рейнсалу.

Как сообщают «РИА Новости», речь идет о запрете на въезд в Эстонию для группы на пять лет.

18 марта на Большой спортивной арене «Лужников» в Москве состоялся концерт-митинг в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Как сообщал ТАСС, среди выступающих были Григорий Лепс, Полина Гагарина, Тимати, Николай Расторгуев и группа «Любэ», а также «Руки вверх».

24 марта МИД Латвии после концерта в «Лужниках» запретил 25 российским деятелям культуры въезд в страну на неопределенный срок. Как сообщали «РИА Новости», в этот список вошли Мария Ситтель, Дмитрий Губерниев, Владимир Машков, Артем Жога, Тина Канделаки, Полина Гагарина, Николай Расторгуев, Никита Михалков, Денис Мацуев, Валерий Гергиев, Стас Михайлов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных