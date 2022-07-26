Глава МИД Эстонии поддержал запрет на въезд в страну для группы «Руки вверх»
По мнению министра, «туристско-увеселительные поездки для российских граждан не оправданы». «Вчерашнее решение МВД об отказе во въезде в Эстонию членам «Руки вверх» является единственно правильным. Эстония непоколебимо поддерживает Украину», – заявил Рейнсалу.
Как сообщают «РИА Новости», речь идет о запрете на въезд в Эстонию для группы на пять лет.
18 марта на Большой спортивной арене «Лужников» в Москве состоялся концерт-митинг в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Как сообщал ТАСС, среди выступающих были Григорий Лепс, Полина Гагарина, Тимати, Николай Расторгуев и группа «Любэ», а также «Руки вверх».
24 марта МИД Латвии после концерта в «Лужниках» запретил 25 российским деятелям культуры въезд в страну на неопределенный срок. Как сообщали «РИА Новости», в этот список вошли Мария Ситтель, Дмитрий Губерниев, Владимир Машков, Артем Жога, Тина Канделаки, Полина Гагарина, Николай Расторгуев, Никита Михалков, Денис Мацуев, Валерий Гергиев, Стас Михайлов.