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«РИА Новости» сообщили о применении ВКС нового разведкомплекса на Украине

Ведомости

Российские войска начали применять новый разведывательный комплекс на базе фронтового бомбардировщика Су-34 в рамках спецоперации на Украине, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник.

«В рамках спецоперации ВКС России начали применение новых разведывательных комплексов на базе фронтовых бомбардировщиков Су-34, которые позволяют с высокой точностью определять координаты и другие параметры целей противника, в частности, позиций ПВО и украинских РЛС (радиолокационных станций. — "Ведомости")», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, такие возможности обеспечивают новейшие подвесные универсальные контейнеры разведки. На бомбардировщиках устанавливают три типа контейнеров: оптикоэлектронной, радиолокационной и радиотехнической разведки. Разведкомплекс позволяет передавать военным на земле данные о военных объектах противника по автоматическим каналам связи в режиме времени, близком к реальному.

22 июля ТАСС со ссылкой на источник сообщил о применении на Украине новейших ударных дронов из состава комплекса «Ласточка». По словам собеседника агентства, «Ласточки» — это легкие ударные беспилотные аппараты, которые могут «сбрасывать малокалиберные боеприпасы, адаптированные для применения с воздуха».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных