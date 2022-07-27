«РИА Новости» сообщили о применении ВКС нового разведкомплекса на Украине

По его словам, такие возможности обеспечивают новейшие подвесные универсальные контейнеры разведки. На бомбардировщиках устанавливают три типа контейнеров: оптикоэлектронной, радиолокационной и радиотехнической разведки. Разведкомплекс позволяет передавать военным на земле данные о военных объектах противника по автоматическим каналам связи в режиме времени, близком к реальному.