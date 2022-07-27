«РИА Новости» сообщили о применении ВКС нового разведкомплекса на Украине
Российские войска начали применять новый разведывательный комплекс на базе фронтового бомбардировщика Су-34 в рамках спецоперации на Украине, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник.
«В рамках спецоперации ВКС России начали применение новых разведывательных комплексов на базе фронтовых бомбардировщиков Су-34, которые позволяют с высокой точностью определять координаты и другие параметры целей противника, в частности, позиций ПВО и украинских РЛС (радиолокационных станций. — "Ведомости")», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, такие возможности обеспечивают новейшие подвесные универсальные контейнеры разведки. На бомбардировщиках устанавливают три типа контейнеров: оптикоэлектронной, радиолокационной и радиотехнической разведки. Разведкомплекс позволяет передавать военным на земле данные о военных объектах противника по автоматическим каналам связи в режиме времени, близком к реальному.
22 июля ТАСС со ссылкой на источник сообщил о применении на Украине новейших ударных дронов из состава комплекса «Ласточка». По словам собеседника агентства, «Ласточки» — это легкие ударные беспилотные аппараты, которые могут «сбрасывать малокалиберные боеприпасы, адаптированные для применения с воздуха».
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