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Власти Херсонской области сообщили о перекрытии моста через Днепр после обстрела

Ведомости

Движение по Антоновскому мосту в Херсонской области перекрыли после того, как его обстреляли украинские военные, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на замглавы пророссийской администрации региона Кирилла Стремоусова.

«Попадания (после атаки украинских войск) по Антоновскому мосту были, движение мы перекрыли. Будем ремонтировать», — сообщил Стремоусов. Он рассказал, что ВСУ выпустили по мосту более 10 ракет разных артиллерийских систем, большинство ракет отразила система ПВО. Позднее он уточнил, что после атаки на мост военные создали переправы и понтонные мосты через Днепр.

26 июля в Буденновском районе Донецка произошел пожар на нефтебазе. На территории нефтебазы загорелись цистерны с горюче-смазочными материалами, а огонь поднимался вверх на несколько десятков метров, пламя было видно в нескольких районах города.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных