Власти Херсонской области сообщили о перекрытии моста через Днепр после обстрела
Движение по Антоновскому мосту в Херсонской области перекрыли после того, как его обстреляли украинские военные, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на замглавы пророссийской администрации региона Кирилла Стремоусова.
«Попадания (после атаки украинских войск) по Антоновскому мосту были, движение мы перекрыли. Будем ремонтировать», — сообщил Стремоусов. Он рассказал, что ВСУ выпустили по мосту более 10 ракет разных артиллерийских систем, большинство ракет отразила система ПВО. Позднее он уточнил, что после атаки на мост военные создали переправы и понтонные мосты через Днепр.
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