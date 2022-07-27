В Германии заявили, что дефицит газа может затруднить производство бумаги
Дефицит газа может вызвать проблемы с производством бумажной продукции, в том числе туалетной бумаги и бумажной упаковки. Об этом газете Die Zeit рассказал председатель правления Ассоциации производителей бумаги Баварии Юрген Шаллер.
Он отметил, что, прежде всего, речь идет об упаковочной бумаге, которая нужна для хранения и перевозки продуктов. «Лекарства упаковывают в картонную коробку, в ней же лежит бумажная инструкция. Картон используется во многих средствах гигиены, например, в туалетной бумаге. <...> В условиях нынешней нестабильности многие товары могут стать дефицитными», — заявил Шаллер.
Председатель правления ассоциация пояснил, что для производства бумажной продукции требуется большое количество энергии. По его словам, уменьшение поставок российского газа может привести к трудностям при изготовлении таких товаров. Шаллер добавил, что технология производства отточена и быстро изменить ее не получится.
27 июля поставки российского газа в Европу по «Северному потоку» снизились до 20% от максимального уровня. Это случилось из-за того, что «Газпром» вывел из эксплуатации еще один газотурбинный двигатель на компрессорной станции «Портовая». В компании пояснили, что у оборудования закончился срок межремонтной наработки до капитального ремонта.
В середине июня «Газпром» сообщил, что поставки по «Северному потоку» снизятся до 40%, потому что немецкая Siemens не вернула вовремя турбину после ремонта в Канаде из-за санкций. В результате переговоров Германии и Канады последняя решила вернуть оборудование в Россию. «Коммерсантъ» сообщил, что Siemens передала «Газпрому» экспортную лицензию Канады на турбины. По данным издания, оборудование застряло в Германии, потому что Россия не прислала документы для ее ввоза в страну. 25 июля «Газпром» подтвердил, что получил от Siemens документы на турбину.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса