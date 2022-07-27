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Политика

В Германии заявили, что дефицит газа может затруднить производство бумаги

Ведомости

Дефицит газа может вызвать проблемы с производством бумажной продукции, в том числе туалетной бумаги и бумажной упаковки. Об этом газете Die Zeit рассказал председатель правления Ассоциации производителей бумаги Баварии Юрген Шаллер.

Он отметил, что, прежде всего, речь идет об упаковочной бумаге, которая нужна для хранения и перевозки продуктов. «Лекарства упаковывают в картонную коробку, в ней же лежит бумажная инструкция. Картон используется во многих средствах гигиены, например, в туалетной бумаге. <...> В условиях нынешней нестабильности многие товары могут стать дефицитными», — заявил Шаллер. 

Председатель правления ассоциация пояснил, что для производства бумажной продукции требуется большое количество энергии. По его словам, уменьшение поставок российского газа может привести к трудностям при изготовлении таких товаров. Шаллер добавил, что технология производства отточена и быстро изменить ее не получится. 

27 июля поставки российского газа в Европу по «Северному потоку» снизились до 20% от максимального уровня. Это случилось из-за того, что «Газпром» вывел из эксплуатации еще один газотурбинный двигатель на компрессорной станции «Портовая». В компании пояснили, что у оборудования закончился срок межремонтной наработки до капитального ремонта.

В середине июня «Газпром» сообщил, что поставки по «Северному потоку» снизятся до 40%, потому что немецкая Siemens не вернула вовремя турбину после ремонта в Канаде из-за санкций. В результате переговоров Германии и Канады последняя решила вернуть оборудование в Россию. «Коммерсантъ» сообщил, что Siemens передала «Газпрому» экспортную лицензию Канады на турбины. По данным издания, оборудование застряло в Германии, потому что Россия не прислала документы для ее ввоза в страну. 25 июля «Газпром» подтвердил, что получил от Siemens документы на турбину.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных