Поставки газа по «Северному потоку» снизились до 20%
Поставки российского газа в Европу по «Северному потоку» снизились до 20% от максимального уровня, говорится на сайте немецкого оператора Gascade. Проектная мощность трубопровода составляет 150,6 млн куб. м в сутки.
25 июля «Газпром» сообщил, что с 7:00 27 июля поставки газа по «Северному потоку» сократятся до 33 млн куб. м в сутки из-за остановки эксплуатации газотурбинного двигателя. В компании пояснили, что у оборудования закончился срок межремонтной наработки до капиталього ремонта.
На закрытии торгов на бирже ICE августовский фьючерс газа вырос на 9%, до $1300 за 1000 куб. м. Утром 27 июля цена фьючерса превысила $2350 за 1000 куб. м.
В середине июня «Газпром» сообщил, что поставки по «Северному потоку» снизятся до 40%, потому что немецкая Siemens не вернула вовремя турбину после ремонта в Канаде из-за санкций. В результате переговоров Германии и Канады последняя решила вернуть оборудование в Россию. «Коммерсантъ» сообщил, что Siemens передала «Газпрому» экспортную лицензию Канады на турбины. По данным издания, оборудование застряло в Германии, потому что Россия не прислала документы для ее ввоза в страну.
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