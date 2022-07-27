Газета
Экономика

Поставки газа по «Северному потоку» снизились до 20%

Ведомости

Поставки российского газа в Европу по «Северному потоку» снизились до 20% от максимального уровня, говорится на сайте немецкого оператора Gascade. Проектная мощность трубопровода составляет 150,6 млн куб. м в сутки. 

25 июля «Газпром» сообщил, что с 7:00 27 июля поставки газа по «Северному потоку» сократятся до 33 млн куб. м в сутки из-за остановки эксплуатации газотурбинного двигателя. В компании пояснили, что у оборудования закончился срок межремонтной наработки до капиталього ремонта. 

На закрытии торгов на бирже ICE августовский фьючерс газа вырос на 9%, до $1300 за 1000 куб. м. Утром 27 июля цена фьючерса превысила $2350 за 1000 куб. м. 

В середине июня «Газпром» сообщил, что поставки по «Северному потоку» снизятся до 40%, потому что немецкая Siemens не вернула вовремя турбину после ремонта в Канаде из-за санкций. В результате переговоров Германии и Канады последняя решила вернуть оборудование в Россию. «Коммерсантъ» сообщил, что Siemens передала «Газпрому» экспортную лицензию Канады на турбины. По данным издания, оборудование застряло в Германии, потому что Россия не прислала документы для ее ввоза в страну. 

Ранее по теме: ЕС сократит потребление газа на 15%

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных