В ФРГ заявили об отсутствии препятствий для передачи турбины Siemens России
Берлин не видит препятствий для передачи России газовой турбины Siemens, необходимой для работы «Северного потока», сообщила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хоффман.
По ее словам, «Газпром» не выполняет свои контрактные обязательства по поставкам и власти Германии не видят технических причин для этого.
«Турбина здесь, она отремонтирована, наши канадские партнеры согласовали поставку турбины, мы благодарны им за это. Ничего не препятствует поставке турбины, с нашей точки зрения. Что мы видим, это политическая борьба, и нас этим не впечатлить», – приводит ее слова «РИА Новости». Хоффман также добавила, что Германия более не видит Россию в роли надежного газового поставщика.
В середине июня «Газпром» сообщил, что поставки по «Северному потоку» снизятся до 40%, потому что немецкая Siemens не вернула вовремя турбину после ремонта в Канаде из-за санкций. В результате переговоров Германии и Канады последняя решила вернуть оборудование в Россию. «Коммерсантъ» сообщил, что Siemens передала «Газпрому» экспортную лицензию Канады на турбины. По данным издания, оборудование застряло в Германии, потому что Россия не прислала документы для ее ввоза в страну. 25 июля «Газпром» подтвердил, что получил от Siemens документы на турбину.
27 июля поставки российского газа в Европу по «Северному потоку» снизились до 20% от максимального уровня. Это случилось из-за того, что «Газпром» вывел из эксплуатации еще один газотурбинный двигатель на компрессорной станции «Портовая». В компании пояснили, что у оборудования закончился срок межремонтной наработки до капитального ремонта.
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