В ФРГ заявили об отсутствии препятствий для передачи турбины Siemens России

В середине июня «Газпром» сообщил, что поставки по «Северному потоку» снизятся до 40%, потому что немецкая Siemens не вернула вовремя турбину после ремонта в Канаде из-за санкций. В результате переговоров Германии и Канады последняя решила вернуть оборудование в Россию. «Коммерсантъ» сообщил, что Siemens передала «Газпрому» экспортную лицензию Канады на турбины. По данным издания, оборудование застряло в Германии, потому что Россия не прислала документы для ее ввоза в страну. 25 июля «Газпром» подтвердил, что получил от Siemens документы на турбину.