В США может появиться третья лидирующая партия

В настоящее время в США действуют около 40 национальных партий. Так сложилось, что наибольшее влияние имеют партии республиканцев и демократов. Остальные объединения не играют большой роли в политической жизни США. Они известны как «третьи» или «малые» партии. Наиболее заметными из них считаются Конституционная, Партия «зеленых» и Либертарианская.