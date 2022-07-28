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Политика

В США может появиться третья лидирующая партия

Ведомости

Бывшие представители Демократической и Республиканской партий США анонсировали создание третьей лидирующей партии в стране. Об этом сообщает Reuters.

Новая партия получит название Forward («Вперед»). Ее возглавят предприниматель и бывший кандидат в президенты от демократов Эндрю Янг и бывший губернатор штата Нью-Джерси Кристин Тодд Уитман. Отмечается, что партию сформируют путем слияния трех политических сил: движения Renew America Movement, партии Янга Forward Party и организации Serve America Movement.

Отмечается, что новая партия намерена участвовать в выборах 2024 г. с республиканцами и демократами во всех 50 штатах. Ее стартовый бюджет составляет $5 млн.

По мнению основателей Forward, на сегодняшний день «рекордное число американцев» ждут создания нового политического движения в противовес расколотому обществу. Политики рассчитывают, что партия станет жизнеспособной альтернативой доминирующим в США Демократической и Республиканской партиям. Целями политического объединения является обновление «процветающей экономики» и предоставление американцам большей уверенности в работе правительства.

При этом Reuters отмечает, что пока неясно, сможет ли такая инициатива оказать влияние на двухпартийную политическую систему США и поддержат ли эту идею американцы.  

В настоящее время в США действуют около 40 национальных партий. Так сложилось, что наибольшее влияние имеют партии республиканцев и демократов. Остальные объединения не играют большой роли в политической жизни США. Они известны как «третьи» или «малые» партии. Наиболее заметными из них считаются Конституционная, Партия «зеленых» и Либертарианская.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных