Ким Чен Ын заявил, что КНДР готова к военным столкновениям с США

Корейская война шла с 1950 по 1953 гг. Коалиция из 17 государств во главе с США воевала на стороне Южной Кореи против КНДР, которую поддерживали Китай и Советский Союз. Боевые действия прекратились с подписанием соглашения о перемирии в пограничном пункте Пханмунджом. Однако формально война считается незавершенной по сей день, поскольку страны так и не заключили мирный договор.