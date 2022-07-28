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Ким Чен Ын заявил, что КНДР готова к военным столкновениям с США

Ведомости

Вооруженные силы КНДР готовы к любому кризису, в том числе к военным столкновениям с США. Такое заявление в своей речи по случаю годовщины окончания Корейской войны сделал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, передает южнокорейское агентство Yonhap. 

Ким Чен Ын отметил, что США нередко обвиняют КНДР в провокациях и угрозах. По его словам, при этом Соединенные штаты сами проводят крупномасштабные совместные учения с Южной Кореей и несут угрозу национальной безопасности страны. «Это буквально бандитское поведение, которое подталкивает отношения между КНДР и США к конфликту, причем к необратимому», — подчеркнул лидер Северной Кореи. 

Он добавил, что силы ядерного сдерживания КНДР находятся в состоянии полной готовности, чтобы «точно и быстро» продемонстрировать мощь в соответствии со своей миссией. Кроме того, Ким Чен Ын пригрозил Южной Корее. По его словам, армия страны «будет уничтожена», если попытается напасть на КНДР. 

Ранее МИД КНДР был обеспокоен совместными учениями США и Южной Кореи. В ведомстве отметили, что такие «репетиции войны» могут спровоцировать «новую Корейскую войну», поскольку действия стран угрожают безопасности КНДР и обостряют ситуацию на Корейском полуострове.

Корейская война шла с 1950 по 1953 гг. Коалиция из 17 государств во главе с США воевала на стороне Южной Кореи против КНДР, которую поддерживали Китай и Советский Союз. Боевые действия прекратились с подписанием соглашения о перемирии в пограничном пункте Пханмунджом. Однако формально война считается незавершенной по сей день, поскольку страны так и не заключили мирный договор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных