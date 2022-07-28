МИД Турции выразил готовность провести встречу России и Украины на любом уровне
Турция считает, что конфликт России и Украины должен завершиться за столом переговоров, и готова стать площадкой для встреч двух стран на любом уровне, заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу.
«Конечно, если обе стороны будут готовы к переговорам, будь то на уровне министров иностранных дел или на других уровнях, мы проведем эти встречи», – цитирует его TRT Haber.
В последний раз президент России Владимир Путин встречался с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом 19 июля, тогда одной из главных тем встречи с Эрдоганом стал вывоз украинского зерна из черноморских портов. Стороны договорились о создании в Стамбуле координационного центра по этому вопросу.
22 июля Украина, Турция и ООН подписали соглашение о вывозе зерна, других пищевых продуктов и удобрений из портов Одессы, Черноморска и Южного. Зеркальное соглашение в тот же день подписали Россия, Турция и ООН. В нем речь также идет о содействии снятию ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.
Позднее стало известно, что лидеры России и Турции встретятся в Сочи 5 августа. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, стороны могут обсудить военно-техническое сотрудничество и выполнение стамбульской сделки по зерну.
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