МИД Турции выразил готовность провести встречу России и Украины на любом уровне

22 июля Украина, Турция и ООН подписали соглашение о вывозе зерна, других пищевых продуктов и удобрений из портов Одессы, Черноморска и Южного. Зеркальное соглашение в тот же день подписали Россия, Турция и ООН. В нем речь также идет о содействии снятию ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.