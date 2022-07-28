Газета
Политика

МИД Турции выразил готовность провести встречу России и Украины на любом уровне

Ведомости

Турция считает, что конфликт России и Украины должен завершиться за столом переговоров, и готова стать площадкой для встреч двух стран на любом уровне, заявил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу.

«Конечно, если обе стороны будут готовы к переговорам, будь то на уровне министров иностранных дел или на других уровнях, мы проведем эти встречи», – цитирует его TRT Haber.

В последний раз президент России Владимир Путин встречался с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом 19 июля, тогда одной из главных тем встречи с Эрдоганом стал вывоз украинского зерна из черноморских портов. Стороны договорились о создании в Стамбуле координационного центра по этому вопросу.

22 июля Украина, Турция и ООН подписали соглашение о вывозе зерна, других пищевых продуктов и удобрений из портов Одессы, Черноморска и Южного. Зеркальное соглашение в тот же день подписали Россия, Турция и ООН. В нем речь также идет о содействии снятию ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений.

Позднее стало известно, что лидеры России и Турции встретятся в Сочи 5 августа. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, стороны могут обсудить военно-техническое сотрудничество и выполнение стамбульской сделки по зерну.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных