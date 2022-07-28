Главы МИД России и Китая обсудили двусторонние отношения

30 марта Ван И заявил, что отношения между Москвой и Пекином выдержали новые испытания изменениями мировой обстановки и продемонстрировали твердую тенденцию развития. «Желание двух сторон развивать двусторонние отношения стало еще тверже, а уверенность продвигать сотрудничество в различных направлениях — еще крепче», — говорил он.