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Главы МИД России и Китая обсудили двусторонние отношения

Ведомости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил со своим китайским коллегой Ваном И отношения между Пекином и Москвой, а также работу в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает пресс-служба МИД России. Встреча состоялась в Ташкенте «на полях» заседания СМИД ШОС.

Согласно сообщению, министры позитивно оценили сотрудничество Китая и России, которое продолжает развиваться, несмотря на непростую геополитическую ситуацию. Особое внимание было уделено обсуждению заключенных ранее договоренностей.

«Министры подтвердили готовность наращивать взаимодействие и координацию в рамках многосторонних форматов с участием двух стран», — указано в сообщении внешнеполитического ведомства.

Помимо этого, были рассмотрены интеграционные процессы в Афганистане и Центральной Азии, также была дана оценка ситуации на Украине.

30 марта Ван И заявил, что отношения между Москвой и Пекином выдержали новые испытания изменениями мировой обстановки и продемонстрировали твердую тенденцию развития. «Желание двух сторон развивать двусторонние отношения стало еще тверже, а уверенность продвигать сотрудничество в различных направлениях — еще крепче», — говорил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных