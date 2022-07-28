Главы МИД России и Китая обсудили двусторонние отношения
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил со своим китайским коллегой Ваном И отношения между Пекином и Москвой, а также работу в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщает пресс-служба МИД России. Встреча состоялась в Ташкенте «на полях» заседания СМИД ШОС.
Согласно сообщению, министры позитивно оценили сотрудничество Китая и России, которое продолжает развиваться, несмотря на непростую геополитическую ситуацию. Особое внимание было уделено обсуждению заключенных ранее договоренностей.
«Министры подтвердили готовность наращивать взаимодействие и координацию в рамках многосторонних форматов с участием двух стран», — указано в сообщении внешнеполитического ведомства.
Помимо этого, были рассмотрены интеграционные процессы в Афганистане и Центральной Азии, также была дана оценка ситуации на Украине.
30 марта Ван И заявил, что отношения между Москвой и Пекином выдержали новые испытания изменениями мировой обстановки и продемонстрировали твердую тенденцию развития. «Желание двух сторон развивать двусторонние отношения стало еще тверже, а уверенность продвигать сотрудничество в различных направлениях — еще крепче», — говорил он.
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