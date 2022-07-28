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В Финляндии назвали возможные варианты ограничения туризма из России

Ведомости

Власти Финляндии рассматривают шесть вариантов ограничения туристического потока из России, сообщил телеканал YLE со ссылкой на главу консульской службы Министерства иностранных дел Юсси Таннера.

Первый вариант, самый радикальный — полный запрет на выдачу виз россиянам, однако, он запрещен правилами Шенгенского пространства и законами Евросоюза. Второй, самый простой в реализации – ограничение числа принимаемых заявлений на получение визы. Недостаток данного варианта, отметил Таннер, в том, что эффект станет заметен лишь через несколько лет, поскольку уже более 100 000 россиян имеют действующую визу.

Третьим вариантом является въезд в страну лишь по очень уважительной причине (например, необходимость проведения лечения), а четвертым – аннулирование виз, что, однако, станет очень жесткой мерой с точки зрения правовой определенности, признает Таллер.

Кроме того, власти изучают возможность полного закрытия границ для пассажирских перевозок, что может вызвать недовольство населения. Шестым вариантом является следование линии, определенной ЕС, за который пока и выступает МИД страны. В настоящий момент ЕС разрешает жителям России въезжать на отдых в Шенгенскую зону.

Ранее премьер-министр Финляндии, министр по делам ЕС и госсобственности Тютти Туппурайнен заявила, что Хельсинки пока не планирует прекращать выдачу россиянам туристических виз, однако ЕС заморозил часть соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией. Некоторые депутаты Финляндии требуют, чтобы россиянам прекратили выдавать визы из-за специальной военной операции на Украине, как это сделали страны Прибалтики.

Позднее директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин заявил в интервью ТАСС, что не исключает, что страны Европы могут перестать выдавать россиянам шенгенские визы. Он рассказал, что МИД фиксирует призывы прекратить выдачу шенгенских виз россиянам, которые исходят от «одиозных» политиков и общественных деятелей. Консульства Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии в России фактически полностью приостановили выдачу виз россиянам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных