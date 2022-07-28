В Финляндии назвали возможные варианты ограничения туризма из России

Первый вариант, самый радикальный — полный запрет на выдачу виз россиянам, однако, он запрещен правилами Шенгенского пространства и законами Евросоюза. Второй, самый простой в реализации – ограничение числа принимаемых заявлений на получение визы. Недостаток данного варианта, отметил Таннер, в том, что эффект станет заметен лишь через несколько лет, поскольку уже более 100 000 россиян имеют действующую визу.