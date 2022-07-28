Газета
Политика

Байден провел телефонный разговор с Си Цзиньпином

Ведомости

Президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином, сообщается на сайте МИД Китая.

Главной темой разговора, судя по сообщению пресс-службы, стал Тайвань. Си Цзиньпин дал понять, что принцип «одного Китая» по-прежнему находится в основе отношений между двумя государствами, и «более 1,4 млрд китайцев твердо намерены решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность Китая».

В то же время, Китай считает, что рассматривать его в качестве наиболее важного противника в долгосрочной перспективе для США было бы неправильно, поскольку Пекин заинтересован в плодотворном сотрудничестве с Вашингтоном.

«Международное сообщество и народы всех стран ожидают, что Китай и Соединенные Штаты будут играть ведущую роль в поддержании мира и безопасности во всем мире и содействии глобальному развитию и процветанию», – говорится в сообщении.

Байден, как отмечает китайская сторона, также отметил стремление к взаимовыгодным отношениям, а также поддержку территориальной целостности КНР.

Как отмечает CNN, разговор стал пятым по счету с момента вступления Байдена в должность президента. Представитель Белого дома заявил журналистам, что разговор продлился более двух часов, передает ТАСС, однако деталей разговора он не сообщил.

ВС КНР 8 июля провели очередное патрулирование и военные учения около острова Тайвань, сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Ши И. Он добавил, что учения проводятся в непростой ситуации, когда по вине США наблюдается усиление напряженности в Тайваньском проливе. До этого помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы предпринять все возможные меры, чтобы не допустить воссоединения Тайваня с материковым Китаем силовым путем.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных