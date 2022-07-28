Байден провел телефонный разговор с Си Цзиньпином

ВС КНР 8 июля провели очередное патрулирование и военные учения около острова Тайвань, сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Ши И. Он добавил, что учения проводятся в непростой ситуации, когда по вине США наблюдается усиление напряженности в Тайваньском проливе. До этого помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы предпринять все возможные меры, чтобы не допустить воссоединения Тайваня с материковым Китаем силовым путем.