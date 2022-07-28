Байден провел телефонный разговор с Си Цзиньпином
Президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином, сообщается на сайте МИД Китая.
Главной темой разговора, судя по сообщению пресс-службы, стал Тайвань. Си Цзиньпин дал понять, что принцип «одного Китая» по-прежнему находится в основе отношений между двумя государствами, и «более 1,4 млрд китайцев твердо намерены решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность Китая».
В то же время, Китай считает, что рассматривать его в качестве наиболее важного противника в долгосрочной перспективе для США было бы неправильно, поскольку Пекин заинтересован в плодотворном сотрудничестве с Вашингтоном.
«Международное сообщество и народы всех стран ожидают, что Китай и Соединенные Штаты будут играть ведущую роль в поддержании мира и безопасности во всем мире и содействии глобальному развитию и процветанию», – говорится в сообщении.
Байден, как отмечает китайская сторона, также отметил стремление к взаимовыгодным отношениям, а также поддержку территориальной целостности КНР.
ВС КНР 8 июля провели очередное патрулирование и военные учения около острова Тайвань, сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Ши И. Он добавил, что учения проводятся в непростой ситуации, когда по вине США наблюдается усиление напряженности в Тайваньском проливе. До этого помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы предпринять все возможные меры, чтобы не допустить воссоединения Тайваня с материковым Китаем силовым путем.
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