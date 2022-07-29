В ШОС заявили, что гибридная война против России начинает затрагивать Китай

На фоне спецоперации западные страны ввели масштабные санкции против России. Экономическое давление оказывается и на страны, которые не присоединились к санкциям. Так, сенаторы во главе с Марко Рубио призвали власти США ввести рестрикции в отношении организаций, которые занимаются страхованием или регистрацией танкеров, перевозящих нефть или сжиженный природный газ из России в Китай. В ответ МИД КНР выразил решительный протест.