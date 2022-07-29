В ШОС заявили, что гибридная война против России начинает затрагивать Китай
Развязанная гибридная война против России уже начала затрагивать Китай, а информационные технологии получили «прямое военное применение». Такое заявление сделал заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Григорий Логвинов на открытии форума СМИ и аналитических центров стран ШОС, сообщает ТАСС.
«Против одного из государств – учредителей ШОС, против России, развязана тотальная гибридная война, которая уже начинает перехлестываться на Китай», — отметил Логвинов. По его словам, в наши дни информационные технологии используются в военных целях, а «медийное пространство превратилось в плацдармы и поля сражений».
Замгенсека добавил, что западные страны уже давно испытывают неприязнь к ШОС. Он считает, что усиление антагонизма с их стороны произошло после январских событий в Казахстане, когда ШОС и ОДКБ поддержали законные власти республики.
Логинов считает, что в силах ШОС остановить дальнейшее распространение логики холодной войны в мире. Он подчеркнул, что организация должна на практике использовать свой потенциал, чтобы предотвратить деградацию международных отношений.
24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. Украина, в свою очередь, ввела военное положение и объявила мобилизацию.
На фоне спецоперации западные страны ввели масштабные санкции против России. Экономическое давление оказывается и на страны, которые не присоединились к санкциям. Так, сенаторы во главе с Марко Рубио призвали власти США ввести рестрикции в отношении организаций, которые занимаются страхованием или регистрацией танкеров, перевозящих нефть или сжиженный природный газ из России в Китай. В ответ МИД КНР выразил решительный протест.
Ранее Китай неоднократно критиковал США за введение санкций против России из-за спецоперации на Украине. А в конце июня официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь отметил, что третьи стороны не должны вмешиваться в торгово-экономическое сотрудничество России и Китая и тем самым наносить ущерб законным интересам КНР.
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