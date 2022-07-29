Белоруссия отозвала посла в Великобритании

Великобритания неоднократно вводила санкции против Белоруссии. В частности, летом 2021 г. королевство вместе с ЕС и США ввело новый пакет ограничений из-за «нарушения прав человека» и «подрыва демократии» в республике, в списке тогда оказались в частности «Минский автомобильный завод» и «БеЛАЗ». В декабре 2021 г. Лондон присоединился к санкциям против 20 физических и 12 юридических лиц Белоруссии, а в марте 2022 г. – против четырех физических и двух юридических лиц в ответ на поддержку российской спецоперации на Украине. По этой же причине Лондон в июле ввел и новые экономические, торговые и транспортные санкции против Минска. Ограничения коснулись белорусского экспорта на £60 млн.