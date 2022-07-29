Белоруссия отозвала посла в Великобритании
Белоруссия отзывает своего посла в Великобритании в связи с рядом недружественных шагов Лондона, сообщила пресс-служба белорусского МИДа. Полноценное дипломатическое присутствие будет восстановлено после появления в британском правительстве «ответственных политиков».
«В связи с целым рядом враждебных недружественных шагов Великобритании, системно нацеленных на нанесение максимального ущерба белорусским гражданам и юридическим лицам, принято решение о понижении уровня дипломатического представительства нашей страны в Лондоне до Временного поверенного в делах», – говорится в заявлении.
В МИД республики пояснили, что введение масштабных санкций в отношении экономики страны и ее людей не позволяет вести диалог. Отзыв посла не означает прекращения коммуникации с Британией, восстановление дипломатического представительства произойдет, когда в правительстве королевства закончится «внутриполитическое шоу и "появятся "ответственные политики", сказано в сообщении МИДа.
Великобритания неоднократно вводила санкции против Белоруссии. В частности, летом 2021 г. королевство вместе с ЕС и США ввело новый пакет ограничений из-за «нарушения прав человека» и «подрыва демократии» в республике, в списке тогда оказались в частности «Минский автомобильный завод» и «БеЛАЗ». В декабре 2021 г. Лондон присоединился к санкциям против 20 физических и 12 юридических лиц Белоруссии, а в марте 2022 г. – против четырех физических и двух юридических лиц в ответ на поддержку российской спецоперации на Украине. По этой же причине Лондон в июле ввел и новые экономические, торговые и транспортные санкции против Минска. Ограничения коснулись белорусского экспорта на £60 млн.
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