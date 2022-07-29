Газета
Политика

Белоруссия отозвала посла в Великобритании

Ведомости

Белоруссия отзывает своего посла в Великобритании в связи с рядом недружественных шагов Лондона, сообщила пресс-служба белорусского МИДа. Полноценное дипломатическое присутствие будет восстановлено после появления в британском правительстве «ответственных политиков».

«В связи с целым рядом враждебных недружественных шагов Великобритании, системно нацеленных на нанесение максимального ущерба белорусским гражданам и юридическим лицам, принято решение о понижении уровня дипломатического представительства нашей страны в Лондоне до Временного поверенного в делах», – говорится в заявлении.

В МИД республики пояснили, что введение масштабных санкций в отношении экономики страны и ее людей не позволяет вести диалог. Отзыв посла не означает прекращения коммуникации с Британией, восстановление дипломатического представительства произойдет, когда в правительстве королевства закончится «внутриполитическое шоу и "появятся "ответственные политики", сказано в сообщении МИДа.

Великобритания неоднократно вводила санкции против Белоруссии. В частности, летом 2021 г. королевство вместе с ЕС и США ввело новый пакет ограничений из-за «нарушения прав человека» и «подрыва демократии» в республике, в списке тогда оказались в частности «Минский автомобильный завод» и «БеЛАЗ». В декабре 2021 г. Лондон присоединился к санкциям против 20 физических и 12 юридических лиц Белоруссии, а в марте 2022 г. – против четырех физических и двух юридических лиц в ответ на поддержку российской спецоперации на Украине. По этой же причине  Лондон в июле ввел и новые экономические, торговые и транспортные санкции против Минска. Ограничения коснулись белорусского экспорта на £60 млн.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных