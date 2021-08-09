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Великобритания ввела новые экономические санкции против Белоруссии

Ведомости

Великобритания ввела в отношении Белоруссии пакет новых экономических санкций из-за «нарушения прав человека» и «подрыва демократии» в республике, сообщается на сайте британского правительства.

«Великобритания ввела в отношении Беларуси пакет торговых, финансовых и авиационных санкций в ответ на продолжающийся подрыв демократии и нарушения прав человека режимом Лукашенко», — говорится в сообщении.

Пакет новых санкций включает в себя авиационные, торговые и финансовые меры. В частности, Великобритания ввела запрет на полеты или посадку самолетов белорусских авиаперевозчиков и на оказание технической помощи «парку элитных самолетов президента Лукашенко». Торговые ограничения вводятся в отношении калия, нефтепродуктов, товаров, используемых в производстве сигарет, товаров и технологий двойного назначения и др. Также введен запрет на приобретение переводных ценных бумаг и и других финансовых продуктов, выпущенных белорусским государством.

«Режим Лукашенко продолжает сокрушать демократию и нарушать права человека в Белоруссии. Эти санкции демонстрируют, что Великобритания не согласится с действиями Лукашенко после фальсифицированных выборов. Продукция государственных предприятий Лукашенко не будет продаваться в Великобритании», — отметил глава МИДа королевства Доминик Рааб.

21 июня США, Канада, Европейский союз и Великобритания объявляли о новом пакете санкций против Белоруссии. В частности, Европейский совет согласовал принятие ограничений против 78 физических и восьми юридических лиц. В санкционном списке оказались ОАО «Минский автомобильный завод» и ОАО «БеЛАЗ». А также физлица — средний сын Александра Лукашенко Дмитрий и российский бизнесмен, основной совладелец группы «Сафмар» Михаил Гуцериев. Отмечалось, что решение принято «в виду усугубления ситуации с нарушениями прав человека, жестоким подавлением гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов в Белоруссии».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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