Великобритания ввела новые экономические санкции против Белоруссии

Пакет новых санкций включает в себя авиационные, торговые и финансовые меры. В частности, Великобритания ввела запрет на полеты или посадку самолетов белорусских авиаперевозчиков и на оказание технической помощи «парку элитных самолетов президента Лукашенко». Торговые ограничения вводятся в отношении калия, нефтепродуктов, товаров, используемых в производстве сигарет, товаров и технологий двойного назначения и др. Также введен запрет на приобретение переводных ценных бумаг и и других финансовых продуктов, выпущенных белорусским государством.