Великобритания ввела новые экономические санкции против Белоруссии
Великобритания ввела в отношении Белоруссии пакет новых экономических санкций из-за «нарушения прав человека» и «подрыва демократии» в республике, сообщается на сайте британского правительства.
«Великобритания ввела в отношении Беларуси пакет торговых, финансовых и авиационных санкций в ответ на продолжающийся подрыв демократии и нарушения прав человека режимом Лукашенко», — говорится в сообщении.
Пакет новых санкций включает в себя авиационные, торговые и финансовые меры. В частности, Великобритания ввела запрет на полеты или посадку самолетов белорусских авиаперевозчиков и на оказание технической помощи «парку элитных самолетов президента Лукашенко». Торговые ограничения вводятся в отношении калия, нефтепродуктов, товаров, используемых в производстве сигарет, товаров и технологий двойного назначения и др. Также введен запрет на приобретение переводных ценных бумаг и и других финансовых продуктов, выпущенных белорусским государством.
«Режим Лукашенко продолжает сокрушать демократию и нарушать права человека в Белоруссии. Эти санкции демонстрируют, что Великобритания не согласится с действиями Лукашенко после фальсифицированных выборов. Продукция государственных предприятий Лукашенко не будет продаваться в Великобритании», — отметил глава МИДа королевства Доминик Рааб.
21 июня США, Канада, Европейский союз и Великобритания объявляли о новом пакете санкций против Белоруссии. В частности, Европейский совет согласовал принятие ограничений против 78 физических и восьми юридических лиц. В санкционном списке оказались ОАО «Минский автомобильный завод» и ОАО «БеЛАЗ». А также физлица — средний сын Александра Лукашенко Дмитрий и российский бизнесмен, основной совладелец группы «Сафмар» Михаил Гуцериев. Отмечалось, что решение принято «в виду усугубления ситуации с нарушениями прав человека, жестоким подавлением гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов в Белоруссии».