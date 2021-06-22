Премьер Белоруссии пообещал не оставить без ответа новые санкции Запада

«Мы предупреждали о том, что санкции без ответа не останутся. Сейчас соответствующая служба изучает текст санкций в отношении наших граждан и предприятий. Выбираем наиболее адекватные меры реагирования из того набора, который мы выработали и о котором доводили сигнал нашим партнерам», – сказал Головченко (цитата по «БелТА»). Он отметил, что время принятия этих решений «не за горами».