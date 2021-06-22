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Премьер Белоруссии пообещал не оставить без ответа новые санкции Запада

Ведомости

Новые санкции Запада в отношении Белоруссии не останутся без ответа, заявил журналистам премьер-министр страны Роман Головченко.

«Мы предупреждали о том, что санкции без ответа не останутся. Сейчас соответствующая служба изучает текст санкций в отношении наших граждан и предприятий. Выбираем наиболее адекватные меры реагирования из того набора, который мы выработали и о котором доводили сигнал нашим партнерам», – сказал Головченко (цитата по «БелТА»). Он отметил, что время принятия этих решений «не за горами».

По словам премьера, введение санкций дискредитирует политику Евросоюза в отношении Белоруссии. Экономические санкции против компании МАЗ вводятся на основании того, что президент республики Александр Лукашенко назвал его одним из ведущих машиностроительных предприятий, против «БеЛАЗа» – так как глава государства назвал его национальным достоянием и брендом Белоруссии. «Декларировать при этом миссию "ради белорусского народа" по меньшей мере цинично и беспринципно», – резюмировал Головченко.

21 июня США, Канада, Европейский союз и Великобритания объявили о новом пакете санкций против Белоруссии. В частности, Европейский совет согласовал принятие ограничений против 78 физических и восьми юридических лиц. В санкционном списке оказались ОАО «Минский автомобильный завод» и ОАО «БеЛАЗ», из физических лиц под ограничения попали средний сын Александра Лукашенко Дмитрий и российский бизнесмен, основной совладелец группы «Сафмар» Михаил Гуцериев. Решение принято «в виду усугубления ситуации с нарушениями прав человека, жестоким подавлением гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов в Белоруссии». 

Ранее по теме: Белорусские предприятия, сын Лукашенко и Михаил Гуцериев попали под санкции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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