Премьер Белоруссии пообещал не оставить без ответа новые санкции Запада
Новые санкции Запада в отношении Белоруссии не останутся без ответа, заявил журналистам премьер-министр страны Роман Головченко.
«Мы предупреждали о том, что санкции без ответа не останутся. Сейчас соответствующая служба изучает текст санкций в отношении наших граждан и предприятий. Выбираем наиболее адекватные меры реагирования из того набора, который мы выработали и о котором доводили сигнал нашим партнерам», – сказал Головченко (цитата по «БелТА»). Он отметил, что время принятия этих решений «не за горами».
По словам премьера, введение санкций дискредитирует политику Евросоюза в отношении Белоруссии. Экономические санкции против компании МАЗ вводятся на основании того, что президент республики Александр Лукашенко назвал его одним из ведущих машиностроительных предприятий, против «БеЛАЗа» – так как глава государства назвал его национальным достоянием и брендом Белоруссии. «Декларировать при этом миссию "ради белорусского народа" по меньшей мере цинично и беспринципно», – резюмировал Головченко.
21 июня США, Канада, Европейский союз и Великобритания объявили о новом пакете санкций против Белоруссии. В частности, Европейский совет согласовал принятие ограничений против 78 физических и восьми юридических лиц. В санкционном списке оказались ОАО «Минский автомобильный завод» и ОАО «БеЛАЗ», из физических лиц под ограничения попали средний сын Александра Лукашенко Дмитрий и российский бизнесмен, основной совладелец группы «Сафмар» Михаил Гуцериев. Решение принято «в виду усугубления ситуации с нарушениями прав человека, жестоким подавлением гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов в Белоруссии».