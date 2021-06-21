Белорусские предприятия, сын Лукашенко и Михаил Гуцериев попали под санкции

Белорусские предприятия, сын Лукашенко и Михаил Гуцериев попали под санкцииСША, Канада, ЕС и Великобритания объявили об ограничениях против Белоруссии из-за нарушений прав человека
США, Канада, Европейский союз (ЕС) и Великобритания, как и ожидалось, объявили 21 июня о новом раунде санкций против Белоруссии. Наиболее важными из них стали санкции ЕС. Европейский совет (орган глав государств и правительств Евросоюза) согласовал принятие ограничений против 78 физических и восьми юридических лиц в Белоруссии. Решение было принято, как говорится в заявлении Европейского совета, «в виду усугубления ситуации с нарушениями прав человека, жестоким подавлением гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов в Белоруссии». Из этого списка семь физических и одно юридическое лицо были причастны к принудительной и незаконной посадке самолета Ryanair 23 мая в Минске, «что поставило под удар авиационную безопасность», и к задержанию активиста Романа Протасевича и его подруги Софии Сапеги. «Введением этих ограничений мы посылаем четкий сигнал всем поддерживающим режим о том, что их позиция обойдется им весьма дорого», – говорится в заявлении Европейского совета.
При этом санкции против Белоруссии в ближайшее время могут быть расширены. Как заявил верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, лидеры ЕС согласовали возможности для введения секторальных санкций против Белоруссии. Боррель также подтвердил намерение Брюсселя предоставить «будущей демократической Белоруссии» пакет помощи в 3 млрд евро.
Это уже четвертый пакет ограничений против Белоруссии, который был принят в Брюсселе. Среди прочих в новом санкционном списке оказались ОАО «Минский автомобильный завод», ОАО «БеЛАЗ», OOO «Logex» , ЗАО «Новая нефтяная компания», экспортная компания ООО «Сохра», складская компания Bremino Group, а также госпредприятие «Белаэронавигация». Из физических лиц под ограничения попали средний сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Дмитрий, а также российский бизнесмен, основной совладелец группы «Сафмар» Михаил Гуцериев. На момент подписания номера в печать его представитель не прокомментировал санкции. Не комментировали санкции 21 июня и официальные лица Белоруссии.
Ограничения вступают в силу с момента их публикации. Всем попавшим под санкции лицам запрещается въезд в Евросоюз, их активы (включая активы юридических лиц) на территории объединения подлежат заморозке, прекращаются все экономические и финансовые отношения между физическими и юридическими лицами, попавшими под санкции, и резидентами ЕС. Уже действующие контракты при этом можно завершить.
Санкции США, Канады и Великобритании носят более символический характер. В санкционных списках США оказались 16 человек и шесть организаций, практически все – силовые структуры, связанные с подавлением протестов против оппозиции после президентских выборов прошлого года. Это КГБ Белоруссии, Изолятор на улице Окрестина, Главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД и др. Под санкции Великобритании попали «Белаэронавигация» и нефтетрейдер BNK Ltd, Канады – «Белаэронавигация», «БелАЗ», Bremino Group, Новая нефтяная компания и МАЗ.
Как отмечает программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев, новые санкции – это «серьезная эскалация давления на Белоруссию». Они уже давно обсуждались в Евросоюзе, но триггером для них стала принудительная посадка самолета Ryanair. Качественно новым шагом эксперт называет санкции против крупных белорусских компаний, которые производят автомобили, осуществляют поставки нефтепродуктов и военной техники за рубеж. Тимофеев также замечает, что новые ограничения идут вровень с раннее введенными американскими санкциями. 3 июня США приостановили действие «генеральной лицензии» госдепартамента в отношении девяти нефтехимических белорусских компаний, возобновив таким образом запрет для американских предприятий на проведение финансовых операций с этими компаниями. По мнению Тимофеева, новые санкции «белорусская экономика заметит», так как они затруднят финансовые транзакции и даже отношения с некоторыми российскими контрагентами.
Многие модели грузовиков МАЗ комплектуются двигателями немецкой корпорации MAN, в Белоруссии действует совместное предприятие МАЗ-MAN. Вероятно, этому пришел конец, констатирует источник на одном из предприятий «Ростеха» (ранее российская госкорпорация планировала купить соседнее с МАЗом предприятие – Минский завод колесных тягачей, но президент Александр Лукашенко отказал в сделке. – «Ведомости»). Также грузовики МАЗа комплектуются российскими двигателями ЯМЗ и китайскими, так что полностью завод не встанет, говорит собеседник «Ведомостей». И для МАЗа, и для производителя карьерных самосвалов «БелАЗ» основным рынком являются СНГ и Россия, напоминает он.
По словам белорусского политолога Валерия Карбалевича, в условиях новых санкций белорусское руководство ужесточит репрессии против гражданского общества и, возможно, примет ограничительные меры против западных компаний, работающих в стране, что не будет иметь положительного эффекта на экономическую ситуацию. При этом анонсированные Евросоюзом секторальные санкции, вероятно, коснутся экспорта нефтепродуктов и калийной сферы, что нанесет белорусской экономике серьезный ущерб.