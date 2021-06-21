Белорусские предприятия, сын Лукашенко и Михаил Гуцериев попали под санкции

США, Канада, Европейский союз (ЕС) и Великобритания, как и ожидалось, объявили 21 июня о новом раунде санкций против Белоруссии. Наиболее важными из них стали санкции ЕС. Европейский совет (орган глав государств и правительств Евросоюза) согласовал принятие ограничений против 78 физических и восьми юридических лиц в Белоруссии. Решение было принято, как говорится в заявлении Европейского совета, «в виду усугубления ситуации с нарушениями прав человека, жестоким подавлением гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов в Белоруссии». Из этого списка семь физических и одно юридическое лицо были причастны к принудительной и незаконной посадке самолета Ryanair 23 мая в Минске, «что поставило под удар авиационную безопасность», и к задержанию активиста Романа Протасевича и его подруги Софии Сапеги. «Введением этих ограничений мы посылаем четкий сигнал всем поддерживающим режим о том, что их позиция обойдется им весьма дорого», – говорится в заявлении Европейского совета.