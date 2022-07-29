Лавров назвал оскорбительными слова Макрона о странах Африки

Ранее Макрон заявил, что расширение военных и дипломатических контактов России в Африке сложно назвать сотрудничеством. Он охарактеризовал действия России как «пособничество ослабленным политическим властям, или же абсолютно нелегитимным военным хунтам». Макрона обеспокоило «гибридное присутствие» России в Африке. В частности, он упомянул открытие новых бюро российского информагентства «Спутник» и телеканала RT на континенте. Президент Франции остался недоволен, что журналисты распространяют в Африке «нужные России нарративы».