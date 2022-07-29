Лавров назвал оскорбительными слова Макрона о странах Африки
Министр иностранных дел России Сергей Лавров счел слова президента Франции Эмманюэля Макрона об африканских странах оскорбительными. Об этом он заявил журналистам по итогам заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) государств-членов ШОС.
«Это было довольно оскорбительно для африканских государств, которые продолжают, несмотря ни на что, последовательно развивать отношения с Российской Федерацией», — цитирует ТАСС главу российского МИД.
Лавров отметил, что Макрона беспокоит военная и дипломатическая активность России в Африке. По словам министра, французский лидер мог бы высказаться «более этично».
Ранее Макрон заявил, что расширение военных и дипломатических контактов России в Африке сложно назвать сотрудничеством. Он охарактеризовал действия России как «пособничество ослабленным политическим властям, или же абсолютно нелегитимным военным хунтам». Макрона обеспокоило «гибридное присутствие» России в Африке. В частности, он упомянул открытие новых бюро российского информагентства «Спутник» и телеканала RT на континенте. Президент Франции остался недоволен, что журналисты распространяют в Африке «нужные России нарративы».
В конце июля Сергей Лавров совершил турне по странам Африки. Свою поездку глава российского МИД начал с визита в Египет. После он также посетил Эфиопию, Уганду и Конго.
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