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Песков: переговоры Путина и Байдена пока не планируются

Ведомости

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока не планируются, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В ближайшее время ожидаются переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.

«Пока плана по Путину-Байдену никакого нет, что касается возможного разговора Лаврова и Блинкена, прошу вас обращаться к моей коллеге Маше Захаровой», — отметил Песков.

Ранее официальный представитель Госдепа Нед Прайс рассказал, что в ближайшие дни ожидаются переговоры Лаврова и Блинкена. Госдепартамент хочет обсудить возможный обмен заключенными, обозначить поддержку соглашений в Стамбуле по вывозу украинского зерна и российских продуктов и удобрений, а также предостеречь Москву от присоединения территорий Украины.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Лавров и Блинкен обсудят обмен заключенными, если на это останется время. По ее словам, Россия и США ведут переговоры по этой теме, но пока не достигли конкретных договоренностей. Ранее CNN сообщил, что Вашингтон предложил Москве обменять россиянина Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бритни Грайнер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных