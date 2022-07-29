Песков: переговоры Путина и Байдена пока не планируются

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Лавров и Блинкен обсудят обмен заключенными, если на это останется время. По ее словам, Россия и США ведут переговоры по этой теме, но пока не достигли конкретных договоренностей. Ранее CNN сообщил, что Вашингтон предложил Москве обменять россиянина Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бритни Грайнер.