Песков: переговоры Путина и Байдена пока не планируются
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока не планируются, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В ближайшее время ожидаются переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.
«Пока плана по Путину-Байдену никакого нет, что касается возможного разговора Лаврова и Блинкена, прошу вас обращаться к моей коллеге Маше Захаровой», — отметил Песков.
Ранее официальный представитель Госдепа Нед Прайс рассказал, что в ближайшие дни ожидаются переговоры Лаврова и Блинкена. Госдепартамент хочет обсудить возможный обмен заключенными, обозначить поддержку соглашений в Стамбуле по вывозу украинского зерна и российских продуктов и удобрений, а также предостеречь Москву от присоединения территорий Украины.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Лавров и Блинкен обсудят обмен заключенными, если на это останется время. По ее словам, Россия и США ведут переговоры по этой теме, но пока не достигли конкретных договоренностей. Ранее CNN сообщил, что Вашингтон предложил Москве обменять россиянина Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бритни Грайнер.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса