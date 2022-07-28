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Захарова: Лавров обсудит с Блинкеном обмен осужденными, когда позволит время

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров уделит внимание запросу на переговоры от госсекретаря США Энтони Блинкена, когда позволит время, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова «РИА Новости».

«Министр иностранных дел России Сергей Лавров уделит этой просьбе внимание, когда позволит время. Сейчас у него насыщенный реальными делами график международных контактов: СМИД ШОС в Ташкенте, двусторонние встречи», – сказала Захарова.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что США ожидают в ближайшие дни разговор Блинкена и Лаврова по поводу возможного обмена осужденными. Прайс добавил, что Вашингтон предложил Москве несколько тем: Госдеп хочет обсудить проблему граждан США, отбывающих наказание в России, обозначить поддержку соглашений в Стамбуле о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна, а также предостеречь Россию от присоединения украинских территорий.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Вашингтон отправил Москве предложение по обмену россиянина Виктора Бута на американцев Бритни Грайнер и Пола Уилана. Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 г. Американский суд признал Бута виновным по нескольким пунктам обвинения, в том числе в сговоре с целью продажи оружия, он был приговорен к 25 годам лишения свободы. Грайнер была задержана в феврале 2022 г. по подозрению в попытке нелегально ввезти гашишное масло через аэропорт «Шереметьево», Уилан был задержан в Москве в конце 2018 г. по подозрению в шпионаже, и сейчас отбывает 16-летний срок.

О возможности обмена Бута на Грайнер в мае сообщил ТАСС. 7 июля замглавы МИД России Сергей Рябков раскритиковал американскую сторону за попытку представить дело так, будто правовая система функционирует только в США. На этом фоне довольно сложно заниматься предметным обсуждением разного рода обменов, добавил Рябков.

Власти США и России не достигли договоренностей в обмене, заявил 28 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В конце апреля Россия обменяла осужденного в России за применение насилия к представителю власти американца Тревора Рида на российского летчика Константина Ярошенко, который был приговорен к 20 годам тюрьмы в США. Ярошенко арестовали в 2010 г. в Либерии и привезли в США, где суд признал его виновным в торговле наркотиками.

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Ранее по теме: США ожидают переговоров с Лавровым по обмену заключенными в ближайшие дни

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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