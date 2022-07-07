МИД России раскритиковало позицию США по обмену заключенными
Американской стороне стоит прислушиваться к сигналам российского МИДа в ситуации с арестованной американской баскетболисткой Бриттни Грайнер, заявил замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.
«У нас есть давно сложившаяся форма обсуждения этих вопросов, и попытки американской стороны нагнетать в публичном пространстве, шуметь на публику нам понятны, они не помогают практическому решению вопроса», — отметил Рябков (цитата по ТАСС).
По его словам, Вашингтон пытается представить дело так, будто правовая система функционирует только в США. На этом фоне довольно сложно заниматься предметным обсуждением разного рода обменов, добавил Рябков. «Упорство, с которым американская администрация и представители соответствующих структур в Вашингтоне именуют тех, кто получил у нас сроки по серьезным статьям, и тех, кто ждет завершения следствия, удерживаемыми лицами, отражает нежелание Вашингтона воспринимать окружающий мир адекватно», — заключил дипломат.
В начале марта Грайнер была арестована по подозрению в попытке нелегально ввезти гашишное масло через аэропорт «Шереметьево». Ей грозит от пяти до десяти лет колонии. До ареста она выступала за команду УГМК из Екатеринбурга.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что арест баскетболистки не может быть политически мотивированным, поскольку российский закон запрещает контрабанду наркотиков. Вердикт по этому делу может быть вынесен исключительно судом, добавил он.
В начале июля стало известно, что баскетболистка написала письмо президенту США Джо Байдену с просьбой не забывать о ее деле. Совет национальной безопасности Белого дома подтвердил получение письма. Как сообщила пресс-служба Белого дома, Байден связался по телефону с супругом Грайнер и обязался оказывать поддержку семье баскетболистки.
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