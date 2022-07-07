МИД России раскритиковало позицию США по обмену заключенными

По его словам, Вашингтон пытается представить дело так, будто правовая система функционирует только в США. На этом фоне довольно сложно заниматься предметным обсуждением разного рода обменов, добавил Рябков. «Упорство, с которым американская администрация и представители соответствующих структур в Вашингтоне именуют тех, кто получил у нас сроки по серьезным статьям, и тех, кто ждет завершения следствия, удерживаемыми лицами, отражает нежелание Вашингтона воспринимать окружающий мир адекватно», — заключил дипломат.