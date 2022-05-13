ТАСС: Виктора Бута могут обменять на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер
Российского бизнесмена Виктора Бута, осужденного в США на 25 лет по обвинению в незаконной торговле оружием и финансировании терроризма, могут обменять на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которая обвиняется в России в контрабанде наркотиков, передает ТАСС со ссылкой на источник в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).
«В настоящее время ведутся переговоры об обмене Бута на Грайнер», — сообщил собеседник агентства.
Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 г. Американский суд признал Бута виновным по нескольким пунктам обвинения, в том числе в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооруженные силы Колумбии — Армия народа» (ФАРК), которую американские власти считают террористической. Сам Бут, находящийся в заключении с 6 марта 2008 г., свою вину не признает.
В конце апреля Россия обменяла осужденного в России американца Тревора Рида на российского летчика Константина Ярошенко, который был приговорен к 20 годам тюрьмы в США. Константина Ярошенко арестовали в 2010 г. в Либерии и привезли в США, где суд признал его виновным в торговле наркотиками. Летом прошлого года Головинский суд Москвы признал Тревора Рида виновным в применении насилия к представителю власти.