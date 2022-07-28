Песков заявил об отсутствии договоренностей по обмену Бута на двоих граждан США

Песков заявил об отсутствии договоренностей по обмену Бута на двоих граждан СШАНо даже реализация обмена не будет означать стабилизации американо-российских отношений, считают эксперты
Власти России и США еще не достигли договоренностей по обмену россиянина Виктора Бута, осужденного в США, на американцев Пола Уилана и Бритни Грайнер, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Первое, что нам известно, — это то, что действительно появились такие сообщения и некоторые заявления. Это первое. Второе — нам также известно, что при обсуждении подобных тем обычно такие информационные вбросы не делаются. Обычно становится известно об уже реализованных договоренностях. И третье, что нам известно, — что пока договоренностей в этой области нет», — отметил Песков.
Комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена, что США несколько недель назад сделали России предложение по обмену заключенными, Песков заявил, что ему больше нечего добавить к сказанному, потому что нет конкретных договоренностей.
Накануне телеканал CNN сообщил со ссылкой на источник, что власти США в июне предложили России обменять Бута на Уилана и Грайнер. Также этот вопрос планирует обсудить госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Ранее сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что компетентные органы России и США ведут переговоры по обмену заключенными, однако конкретных договоренностей они пока не достигли.
Очевидно, что эти сигналы со стороны администрации президента Джо Байдена связаны не с американо-российскими отношениями, а с внутриполитической американской конъюнктурой, а именно с приближающимися промежуточными выборами в конгресс в ноябре, говорит директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев. Показательно, что активных попыток обменять Уилана на Бута в момент вынесения приговора не делалось два года назад, когда приговор был вынесен — в июне 2020 г.
Возможный обмен Бута на заключенных в России американцев не является ни признаком «стабилизации» отношений России и США, ни политтехнологиеским ходом администрации Байдена, уверен главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. По его словам, практика обменов — это типичная история для реалий холодной войны, конфронтационного состояния, и на изменение динамики отношений не оказывает никакого влияния. Более того, такие обмены проводились и раньше, в 1990-е и 2000-е гг., напоминает Лукьянов.
Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 г. Американский суд признал россиянина виновным по нескольким пунктам обвинения, в том числе в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооруженные силы Колумбии — Армия народа» (ФАРК), которую американские власти считают террористической. Приговор в виде 25 лет тюрьмы был вынесен в апреле 2012 г. Также его обязали выплатить штраф в $15 млн.
Это был минимальный срок с учетом выдвинутых Буту обвинений — присяжные еще в 2011 г. признали его виновным в сговоре с целью убийства американцев и официальных представителей США, попытке приобретения и продажи ракет и поддержке терроризма. Прокурор требовал для него пожизненного заключения.
Баскетболистку Бритни Грайнер арестовали в Москве по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию гашишное масло. Ей грозит от пяти до десяти лет колонии. 7 июля Грайнер признала вину. До ареста она выступала за команду УГМК из Екатеринбурга. В мае источник ТАСС рассказал, что Бута могут обменять на Грайнер.
Уилан, бывший морпех, был задержан в Москве в конце 2018 г. На тот момент он работал директором по безопасности в компании — производителе запчастей для автомобилей BorgWarner, у которой были контракты, в том числе, в России.
По версии ФСБ, американец во время поездок в Россию занимался шпионажем в пользу американских спецслужб и пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. При задержании у него была обнаружена флешка с секретными данными. Уилана осудили на 16 лет колонии в июне 2020 г.
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