Песков заявил об отсутствии договоренностей по обмену Бута на двоих граждан США

«Первое, что нам известно, — это то, что действительно появились такие сообщения и некоторые заявления. Это первое. Второе — нам также известно, что при обсуждении подобных тем обычно такие информационные вбросы не делаются. Обычно становится известно об уже реализованных договоренностях. И третье, что нам известно, — что пока договоренностей в этой области нет», — отметил Песков.