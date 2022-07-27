Газета
Политика

CNN: США предложили России обменять Бута на Уилана и Грайнер

Ведомости

Вашингтон отправил Москве предложение по обмену россиянина Виктора Бута на американцев Бритни Грайнер и Пола Уилана, сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника.

Предложение, которое поддержал президент США Джо Байден, было отправлено российской стороне в июне, однако его детали источник CNN раскрывать не стал. Как отмечает телеканал, обсудить этот вопрос намерен и госсекретарь Энтони Блинкен в ходе ожидаемого разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Этот разговор станет первым с начала российской военной спецоперации на Украине.

Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 г. Американский суд признал Бута виновным по нескольким пунктам обвинения, в том числе в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооруженные силы Колумбии — Армия народа» (ФАРК), которую американские власти считают террористической.

Грайнер была арестована по подозрению в попытке нелегально ввезти гашишное масло через аэропорт «Шереметьево». Ей грозит от пяти до десяти лет колонии. До ареста она выступала за команду УГМК из Екатеринбурга. 7 июля она признала свою вину в суде.

Уилан был задержан в Москве в конце 2018 г. На тот момент он работал директором по безопасности в компании — производителе запчастей для автомобилей Borgwarner, у которой были контракты в том числе в России. По версии ФСБ, американец во время поездок в Россию занимался шпионажем в пользу американских спецслужб и пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. В июне 2020 г. Уилана приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в исправительную колонию в Мордовии.

В мае ТАСС со ссылкой на источник писал, что Бута могут обменять на Грайнер.

В конце апреля Россия обменяла осужденного в России американца Тревора Рида на российского летчика Константина Ярошенко, который был приговорен к 20 годам тюрьмы в США. Ярошенко арестовали в 2010 г. в Либерии и привезли в США, где суд признал его виновным в торговле наркотиками. Летом прошлого года Головинский суд Москвы признал Рида виновным в применении насилия к представителю власти.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Ранее по теме: Баскетболистка Грайнер написала письмо Байдену из СИЗО

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных