CNN: США предложили России обменять Бута на Уилана и Грайнер
Вашингтон отправил Москве предложение по обмену россиянина Виктора Бута на американцев Бритни Грайнер и Пола Уилана, сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника.
Предложение, которое поддержал президент США Джо Байден, было отправлено российской стороне в июне, однако его детали источник CNN раскрывать не стал. Как отмечает телеканал, обсудить этот вопрос намерен и госсекретарь Энтони Блинкен в ходе ожидаемого разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Этот разговор станет первым с начала российской военной спецоперации на Украине.
Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 г. Американский суд признал Бута виновным по нескольким пунктам обвинения, в том числе в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооруженные силы Колумбии — Армия народа» (ФАРК), которую американские власти считают террористической.
Уилан был задержан в Москве в конце 2018 г. На тот момент он работал директором по безопасности в компании — производителе запчастей для автомобилей Borgwarner, у которой были контракты в том числе в России. По версии ФСБ, американец во время поездок в Россию занимался шпионажем в пользу американских спецслужб и пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. В июне 2020 г. Уилана приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в исправительную колонию в Мордовии.
В мае ТАСС со ссылкой на источник писал, что Бута могут обменять на Грайнер.
В конце апреля Россия обменяла осужденного в России американца Тревора Рида на российского летчика Константина Ярошенко, который был приговорен к 20 годам тюрьмы в США. Ярошенко арестовали в 2010 г. в Либерии и привезли в США, где суд признал его виновным в торговле наркотиками. Летом прошлого года Головинский суд Москвы признал Рида виновным в применении насилия к представителю власти.
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