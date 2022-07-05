Баскетболистка Грайнер написала письмо Байдену из СИЗО
Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, арестованная в России по делу о контрабанде наркотиков, написала письмо президенту США Джо Байдену с просьбой не забывать о ее деле. Выдержки из письма приводит агентство Bloomberg.
«Пожалуйста, сделайте все, что в ваших силах, чтобы вернуть нас домой. Я проголосовала впервые в 2020 г., и я проголосовала за вас. Я верю в вас. Мне еще предстоит сделать так много хорошего на свободе, которую вы можете помочь восстановить», — написала Грайнер, попросив Байдена не забывать о всех американцах, которые оказались в тюрьме в России.
Совет национальной безопасности Белого дома подтвердил получение письма Грайнер. «Правительство США продолжает активно работать, используя все доступные средства, чтобы вернуть ее домой», — отметил представитель администрации.
В начале марта Грайнер была арестована по подозрению в попытке нелегально ввезти гашишное масло через аэропорт «Шереметьево». Ей грозит от пяти до десяти лет колонии. До ареста она выступала за команду УГМК из Екатеринбурга.
В мае ТАСС со ссылкой на источник писал, что российского бизнесмена Виктора Бута, осужденного в США на 25 лет по обвинению в незаконной торговле оружием и финансировании терроризма, могут обменять на Грайнер.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что арест баскетболистки не может быть политически мотивированным, поскольку российский закон запрещает контрабанду наркотиков. Вердикт по этому делу может быть вынесен исключительно судом, добавил он.