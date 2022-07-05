Баскетболистка Грайнер написала письмо Байдену из СИЗО

«Пожалуйста, сделайте все, что в ваших силах, чтобы вернуть нас домой. Я проголосовала впервые в 2020 г., и я проголосовала за вас. Я верю в вас. Мне еще предстоит сделать так много хорошего на свободе, которую вы можете помочь восстановить», — написала Грайнер, попросив Байдена не забывать о всех американцах, которые оказались в тюрьме в России.