Газета
Общество

Песков отверг политический аспект в деле американской баскетболистки Грайнер

Ведомости

Арест американской баскетболистки Бриттни Грайнер не может быть политически мотивированным, поскольку российский закон запрещает контрабанду наркотиков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Факты говорят о том, что знаменитая спортсменка была задержана с запрещенными препаратами, которые содержали наркотические вещества. В российском законодательстве действительно есть такие статьи, которые предусматривают наказание за подобное преступление. В плане вынесения каких-то вердиктов это только суд может сделать», — отметил представитель Кремля, подчеркнув, что решение об аресте не может быть политически мотивированным.

В начале марта Грайнер была арестована по подозрению в попытке нелегально ввезти гашишное масло через аэропорт «Шереметьево». Ей грозит от пяти до десяти лет колонии. До ареста она выступала за команду УГМК из Екатеринбурга.

В мае ТАСС со ссылкой на источник писал, что российского бизнесмена Виктора Бута, осужденного в США на 25 лет по обвинению в незаконной торговле оружием и финансировании терроризма, могут обменять на Грайнер.

Ранее по теме: ТАСС: Виктора Бута могут обменять на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных