Песков отверг политический аспект в деле американской баскетболистки Грайнер

«Факты говорят о том, что знаменитая спортсменка была задержана с запрещенными препаратами, которые содержали наркотические вещества. В российском законодательстве действительно есть такие статьи, которые предусматривают наказание за подобное преступление. В плане вынесения каких-то вердиктов это только суд может сделать», — отметил представитель Кремля, подчеркнув, что решение об аресте не может быть политически мотивированным.