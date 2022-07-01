Песков отверг политический аспект в деле американской баскетболистки Грайнер
Арест американской баскетболистки Бриттни Грайнер не может быть политически мотивированным, поскольку российский закон запрещает контрабанду наркотиков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Факты говорят о том, что знаменитая спортсменка была задержана с запрещенными препаратами, которые содержали наркотические вещества. В российском законодательстве действительно есть такие статьи, которые предусматривают наказание за подобное преступление. В плане вынесения каких-то вердиктов это только суд может сделать», — отметил представитель Кремля, подчеркнув, что решение об аресте не может быть политически мотивированным.
В начале марта Грайнер была арестована по подозрению в попытке нелегально ввезти гашишное масло через аэропорт «Шереметьево». Ей грозит от пяти до десяти лет колонии. До ареста она выступала за команду УГМК из Екатеринбурга.
В мае ТАСС со ссылкой на источник писал, что российского бизнесмена Виктора Бута, осужденного в США на 25 лет по обвинению в незаконной торговле оружием и финансировании терроризма, могут обменять на Грайнер.