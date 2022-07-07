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Баскетболистка Грайнер признала вину в контрабанде гашишного масла

Ведомости

Баскетболистка из США Бриттни Грайнер признала вину в контрабанде гашишного масла, сообщил ТАСС из зала суда. Грайнер заявила, что у нее не было умысла на преступление.

«Мисс Грайнер признает вину, она утверждает, что у нее не было умысла на провоз багажа с наркотиками, не было умысла на преступление», — сообщил переводчик Грайнер.

Грайнер арестовали в начале марта по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию гашишное масло. Баскетболистке грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. До ареста Грайнер выступала за команду УГМК из Екатеринбурга.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрий Пескова, арест Грайнер не мог быть политически мотивированным, потому что законодательство России запрещает контрабанду наркотиков.

5 июля Bloomberg сообщил, что Грайнер написала письмо президенту США Джо Байдену с просьбой не забывать о ее деле. Совет нацбезопасности Белого дома подтвердил получение письма и заявил, что активно работает и использует все доступные средства, чтобы вернуть Грайнер домой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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