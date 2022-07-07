Баскетболистка Грайнер признала вину в контрабанде гашишного масла
Баскетболистка из США Бриттни Грайнер признала вину в контрабанде гашишного масла, сообщил ТАСС из зала суда. Грайнер заявила, что у нее не было умысла на преступление.
«Мисс Грайнер признает вину, она утверждает, что у нее не было умысла на провоз багажа с наркотиками, не было умысла на преступление», — сообщил переводчик Грайнер.
Грайнер арестовали в начале марта по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию гашишное масло. Баскетболистке грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. До ареста Грайнер выступала за команду УГМК из Екатеринбурга.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрий Пескова, арест Грайнер не мог быть политически мотивированным, потому что законодательство России запрещает контрабанду наркотиков.
5 июля Bloomberg сообщил, что Грайнер написала письмо президенту США Джо Байдену с просьбой не забывать о ее деле. Совет нацбезопасности Белого дома подтвердил получение письма и заявил, что активно работает и использует все доступные средства, чтобы вернуть Грайнер домой.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.