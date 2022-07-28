В МИД подтвердили переговоры с США по обмену Бута на Уилана и Грайнер

Бритни Грайнер арестовали в Москве по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию гашишное масло. Ей грозит от пяти до десяти лет колонии. 7 июля Грайнер признала вину. До ареста она выступала за команду УГМК из Екатеринбурга. Пола Уилана в июне 2020 г. осудили на 16 лет по обвинению в шпионаже в пользу спецслужб США. В мае источник ТАСС рассказал, что Бута могут обменять на Грайнер.