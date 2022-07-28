В МИД подтвердили переговоры с США по обмену Бута на Уилана и Грайнер
Переговоры по обмену американских и российских заключенных ведут компетентные органы, конкретного результата они пока не достигли, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она напомнила, что президенты России и США ранее обсуждали взаимный обмен заключенными на территории двух стран и дали поручение уполномоченным структурам вести переговоры. «Они ведутся компетентными ведомствами. Конкретный результат пока не достигнут. При этом мы исходим из того, что в ходе переговорного процесса должны быть учтены интересы обеих сторон», — отметила Захарова (цитата по ТАСС).
Накануне телеканал CNN сообщил, что власти США предложили России обменять россиянина Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бритни Грайнер. По словам источника издания, Вашингтон направил такое предложение Москве в июне. Также этот вопрос планирует обсудить госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Бритни Грайнер арестовали в Москве по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию гашишное масло. Ей грозит от пяти до десяти лет колонии. 7 июля Грайнер признала вину. До ареста она выступала за команду УГМК из Екатеринбурга. Пола Уилана в июне 2020 г. осудили на 16 лет по обвинению в шпионаже в пользу спецслужб США. В мае источник ТАСС рассказал, что Бута могут обменять на Грайнер.
В конце апреля Россия обменяла осужденного в России американца Тревора Рида на российского летчика Константина Ярошенко, который был приговорен к 20 годам тюрьмы в США. Ярошенко арестовали в 2010 г. в Либерии и привезли в США, где суд признал его виновным в торговле наркотиками. Летом прошлого года Головинский суд Москвы признал Рида виновным в применении насилия к представителю власти.
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