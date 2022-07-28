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США ожидают переговоры по обмену заключенными с Лавровым в ближайшие дни

Ведомости

Соединенные Штаты ожидают, что разговор между государственным секретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по поводу возможного обмена осужденных состоится в ближайшие дни. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на заявление официального представителя госдепартамента Неда Прайса.

«Мы запросили разговор с министром иностранных дел Лавровым вчера и все еще надеемся, что он состоится на днях», – сказал Прайс. Он также рассказал, что Москва уже подтвердила получение этого запроса.

13 мая ТАСС со ссылкой на источник в Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) сообщил, что российского бизнесмена Виктора Бута, осужденного в США на 25 лет по обвинению в незаконной торговле оружием и финансировании терроризма, могут обменять на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, обвиняемую в контрабанде наркотиков.

27 июля телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника сообщил, что Вашингтон отправил Москве предложение по обмену Бута на Грайнер и осужденного на 16 лет за шпионаж Пола Уилана. По данным издания, предложение, которое поддержал президент США Джо Байден, было отправлено российской стороне в июне.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что переговоры о возможности обмена ведутся «компетентными ведомствами». Но, как уточнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, договоренностей стороны еще не достигли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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