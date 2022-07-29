Молдавия обратится за помощью к Румынии в случае военной угрозы от России

В начале мая глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что республика должна быть признана мирным путем. Президент Молдавии Майя Санду при этом выразила надежду, что Молдавии удастся решить конфликт с республикой и вместе присоединиться к Евросоюзу.