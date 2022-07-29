Молдавия обратится за помощью к Румынии в случае военной угрозы от России
Молдавия будет просить помощи у Румынии в случае военной угрозы со стороны России, заявила президент страны Майя Санду на совместной конференции с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом.
«Мы обеспокоены и допускаем разные сценарии развития событий, включая самые пессимистичные. В ситуации если Россия попытается атаковать Республику Молдову, естественно, что мы попросим помощь [Румынии]», – приводит ее слова ТАСС.
Санду добавила, что власти страны анализируют как внешние угрозы, так и внутренние источники возможной дестабилизации, напомнив о серии терактов в непризнанном Приднестровье этой весной.
В конце апреля здание министерства госбезопасности Приднестровья в столице непризнанной республики Тирасполе обстреляли из ручного гранатомета, после чего власти Приднестровья объявили о «красном» уровне террористической опасности. 27 апреля обстрелу подверглось село Колбасна. МВД Приднестровья заявило, что атака велась со стороны Украины.
В начале мая глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что республика должна быть признана мирным путем. Президент Молдавии Майя Санду при этом выразила надежду, что Молдавии удастся решить конфликт с республикой и вместе присоединиться к Евросоюзу.
В минувшие выходные глава МИД Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев заявил о планах республики войти в состав России по результатам референдума 2006 г., согласно которому за вхождение в состав России проголосовали 97% жителей республики.
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