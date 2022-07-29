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Молдавия обратится за помощью к Румынии в случае военной угрозы от России

Ведомости

Молдавия будет просить помощи у Румынии в случае военной угрозы со стороны России, заявила президент страны Майя Санду на совместной конференции с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом.

«Мы обеспокоены и допускаем разные сценарии развития событий, включая самые пессимистичные. В ситуации если Россия попытается атаковать Республику Молдову, естественно, что мы попросим помощь [Румынии]», – приводит ее слова ТАСС.

Санду добавила, что власти страны анализируют как внешние угрозы, так и внутренние источники возможной дестабилизации, напомнив о серии терактов в непризнанном Приднестровье этой весной.

В конце апреля здание министерства госбезопасности Приднестровья в столице непризнанной республики Тирасполе обстреляли из ручного гранатомета, после чего власти Приднестровья объявили о «красном» уровне террористической опасности. 27 апреля обстрелу подверглось село Колбасна. МВД Приднестровья заявило, что атака велась со стороны Украины.

В начале мая глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что республика должна быть признана мирным путем. Президент Молдавии Майя Санду при этом выразила надежду, что Молдавии удастся решить конфликт с республикой и вместе присоединиться к Евросоюзу.

В минувшие выходные глава МИД Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев заявил о планах республики войти в состав России по результатам референдума 2006 г., согласно которому за вхождение в состав России проголосовали 97% жителей республики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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