Глава МИД Приднестровья заявил о планах республики присоединиться к России
Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев заявил о планах республики войти в состав России, передает агентство «РИА Новости».
По его словам, власти Приднестровья хотят добиться независимости, а после присоединиться к России по результатам референдума 2006 г., согласно которому за вхождение в состав России проголосовали 97% жителей республики.
«Вектор Приднестровья на протяжении всех лет существования республики остается неизменным, что отражено в итогах референдума 17 сентября 2006 года, где четко обозначено: независимость с последующим свободным присоединением к Российской Федерации. Независимость страны — безусловный приоритет», — подчеркнул Игнатьев.
Глава МИД Приднестровья добавил, что власти не станут принимать решения в ущерб «полумиллионному народу страны» и будут действовать «прагматично и честно». Он отметил, что международно-правовые аргументы в защиту концепции суверенитета и широкого признания республики давно сформированы и вряд ли кому-то удастся их оспорить.
В конце апреля здание министерства госбезопасности Приднестровья в столице непризнанной республики Тирасполе обстреляли из ручного гранатомета, после чего власти Приднестровья объявили о «красном» уровне террористической опасности. 27 апреля обстрелу подверглось село Колбасна. МВД Приднестровья заявило, что атака велась со стороны Украины.
В начале мая глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что республика должна быть признана мирным путем. Президент Молдавии Майя Санду при этом выразила надежду, что Молдавии удастся решить конфликт с республикой и вместе присоединиться к Евросоюзу.
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