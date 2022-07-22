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Глава МИД Приднестровья заявил о планах республики присоединиться к России

Ведомости

Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев заявил о планах республики войти в состав России, передает агентство «РИА Новости».

По его словам, власти Приднестровья хотят добиться независимости, а после присоединиться к России по результатам референдума 2006 г., согласно которому за вхождение в состав России проголосовали 97% жителей республики.

«Вектор Приднестровья на протяжении всех лет существования республики остается неизменным, что отражено в итогах референдума 17 сентября 2006 года, где четко обозначено: независимость с последующим свободным присоединением к Российской Федерации. Независимость страны — безусловный приоритет», — подчеркнул Игнатьев.

Глава МИД Приднестровья добавил, что власти не станут принимать решения в ущерб «полумиллионному народу страны» и будут действовать «прагматично и честно». Он отметил, что международно-правовые аргументы в защиту концепции суверенитета и широкого признания республики давно сформированы и вряд ли кому-то удастся их оспорить.

В конце апреля здание министерства госбезопасности Приднестровья в столице непризнанной республики Тирасполе обстреляли из ручного гранатомета, после чего власти Приднестровья объявили о «красном» уровне террористической опасности. 27 апреля обстрелу подверглось село Колбасна. МВД Приднестровья заявило, что атака велась со стороны Украины.

В начале мая глава Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что республика должна быть признана мирным путем. Президент Молдавии Майя Санду при этом выразила надежду, что Молдавии удастся решить конфликт с республикой и вместе присоединиться к Евросоюзу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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