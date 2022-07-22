Глава МИД Приднестровья заявил о планах республики присоединиться к России

Глава МИД Приднестровья добавил, что власти не станут принимать решения в ущерб «полумиллионному народу страны» и будут действовать «прагматично и честно». Он отметил, что международно-правовые аргументы в защиту концепции суверенитета и широкого признания республики давно сформированы и вряд ли кому-то удастся их оспорить.