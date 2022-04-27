МВД Приднестровья подтвердило стрельбу со стороны Украины

«Информация о пострадавших на данный момент не поступала. Напомним, в селе Колбасна располагается склад с вооружением. По оценкам специалистов, это самый крупный в Европе склад с боеприпасами», — говорится в сообщении. Прошлой ночью МВД сообщало, что в небе над селом заметили несколько дронов, которые были запущены с территории Украины.