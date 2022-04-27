МВД Приднестровья подтвердило стрельбу со стороны Украины
МВД Приднестровья подтвердило стрельбу со стороны Украины. 27 апреля в 8:45 утра были произведены выстрелы по направлению села Колбасна в непризнанной Приднестровской молдавской республике, сообщило ведомство. В результате стрельбы никто не пострадал.
«Информация о пострадавших на данный момент не поступала. Напомним, в селе Колбасна располагается склад с вооружением. По оценкам специалистов, это самый крупный в Европе склад с боеприпасами», — говорится в сообщении. Прошлой ночью МВД сообщало, что в небе над селом заметили несколько дронов, которые были запущены с территории Украины.
Накануне власти Приднестровья объявили о «красном» уровне террористической опасности, который продлится до 10 мая. Решено отказаться от парада 9 мая и салютов. Это положение было объявлено в связи с обстрелом из гранатомета здания министерства госбезопасности (МГБ) ПМР в Тирасполе 25 апреля, атакой на воинскую часть в поселке Парканы, а также взрывом двух антенн республиканского радиоцентра в поселке Маяк.
Все эти инциденты власти ПМР назвали терактами. Следственный комитет ПМР заявил, что как минимум в случае атаки на МГБ ее исполнители прибыли с территории Украины. Пострадавших в результате произошедшего нет.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль «очень внимательно наблюдает» за ситуацией в Приднестровье. В МИД России заявили, что Москва хотела бы избежать сценария, при котором ей придется вмешаться в конфликт между ПМР и Молдавией.