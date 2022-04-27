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МВД Приднестровья подтвердило стрельбу со стороны Украины

Ведомости

МВД Приднестровья подтвердило стрельбу со стороны Украины. 27 апреля в 8:45 утра были произведены выстрелы по направлению села Колбасна в непризнанной Приднестровской молдавской республике, сообщило ведомство. В результате стрельбы никто не пострадал.

«Информация о пострадавших на данный момент не поступала. Напомним, в селе Колбасна располагается склад с вооружением. По оценкам специалистов, это самый крупный в Европе склад с боеприпасами», — говорится в сообщении. Прошлой ночью МВД сообщало, что в небе над селом заметили несколько дронов, которые были запущены с территории Украины.

Накануне власти Приднестровья объявили о «красном» уровне террористической опасности, который продлится до 10 мая. Решено отказаться от парада 9 мая и салютов. Это положение было объявлено в связи с обстрелом из гранатомета здания министерства госбезопасности (МГБ) ПМР в Тирасполе 25 апреля, атакой на воинскую часть в поселке Парканы, а также взрывом двух антенн республиканского радиоцентра в поселке Маяк.

Все эти инциденты власти ПМР назвали терактами. Следственный комитет ПМР заявил, что как минимум в случае атаки на МГБ ее исполнители прибыли с территории Украины. Пострадавших в результате произошедшего нет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль «очень внимательно наблюдает» за ситуацией в Приднестровье. В МИД России заявили, что Москва хотела бы избежать сценария, при котором ей придется вмешаться в конфликт между ПМР и Молдавией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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