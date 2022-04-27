Приднестровье подозревает в нападениях группы, пришедшие с Украины

Приднестровье подозревает в нападениях группы, пришедшие с УкраиныВооруженный конфликт там невыгоден Молдавии и России, но интересен Киеву
Совет безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) утром 26 апреля объявил красный уровень террористической угрозы. Это решение было принято после трех инцидентов на ее территории. Эти события обошлись без жертв и пострадавших. Красный уровень террористической опасности установлен на 15 дней, в связи с этим в ПМР будет отменен парад на День Победы 9 мая.
Первым инцидентом стал обстрел из гранатометов здания министерства госбезопасности (МГБ) ПМР в столице государственного образования Тирасполе 25 апреля около 17.00. В результате были выбиты окна на верхних этажах, в помещениях было видно задымление, однако никто не пострадал.
Ранним утром 26 апреля в пос. Маяк Григориопольского района были взорваны две самые мощные антенны Приднестровского радиоцентра – одна мегаваттная, вторая полумегаваттная, ретранслировавшие российское радио «Голос России», государственное радио Приднестровья, а также передачи китайского радио. Никто из сотрудников центра не пострадал. Наконец, в пресс-службе президента ПМР Вадима Красносельского днем 26 апреля сообщили о третьем инциденте – атаке на воинскую часть армии республики в населенном пункте Парканы.