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Приднестровье подозревает в нападениях группы, пришедшие с Украины

Вооруженный конфликт там невыгоден Молдавии и России, но интересен Киеву
Илья Лакстыгал Глеб Мишутин
Эскалация вокруг Приднестровья вряд ли выгодна и России, и ближайшему соседу неризнанной республики – Молдавии / Transnistrian Interior Ministry / AFP

Совет безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) утром 26 апреля объявил красный уровень террористической угрозы. Это решение было принято после трех инцидентов на ее территории. Эти события обошлись без жертв и пострадавших. Красный уровень террористической опасности установлен на 15 дней, в связи с этим в ПМР будет отменен парад на День Победы 9 мая.

Первым инцидентом стал обстрел из гранатометов здания министерства госбезопасности (МГБ) ПМР в столице государственного образования Тирасполе 25 апреля около 17.00. В результате были выбиты окна на верхних этажах, в помещениях было видно задымление, однако никто не пострадал.

Ранним утром 26 апреля в пос. Маяк Григориопольского района были взорваны две самые мощные антенны Приднестровского радиоцентра – одна мегаваттная, вторая полумегаваттная, ретранслировавшие российское радио «Голос России», государственное радио Приднестровья, а также передачи китайского радио. Никто из сотрудников центра не пострадал. Наконец, в пресс-службе президента ПМР Вадима Красносельского днем 26 апреля сообщили о третьем инциденте – атаке на воинскую часть армии республики в населенном пункте Парканы.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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