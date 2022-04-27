Приднестровье подозревает в нападениях группы, пришедшие с Украины

Совет безопасности непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) утром 26 апреля объявил красный уровень террористической угрозы. Это решение было принято после трех инцидентов на ее территории. Эти события обошлись без жертв и пострадавших. Красный уровень террористической опасности установлен на 15 дней, в связи с этим в ПМР будет отменен парад на День Победы 9 мая.