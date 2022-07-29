Глава комитета бундестага по энергетике поддержал запуск «Северного потока — 2»

«Если не будет других возможностей, неважно по каким причинам, и если в конце концов обеспечения газом можно будет добиться лишь при помощи "Северного потока — 2", то нам нужно будет говорить о том, чтобы принять его как можно скорее в эксплуатацию», — цитирует ТАСС Эрнста.