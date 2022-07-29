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Глава комитета бундестага по энергетике поддержал запуск «Северного потока — 2»

Ведомости

Глава комитета бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст считает, что если у Германии не будет других вариантов, то следует ввести в эксплуатацию «Северный поток — 2».

«Если не будет других возможностей, неважно по каким причинам, и если в конце концов обеспечения газом можно будет добиться лишь при помощи "Северного потока — 2", то нам нужно будет говорить о том, чтобы принять его как можно скорее в эксплуатацию», — цитирует ТАСС Эрнста.

Он отметил, что Германия по сей день нуждается в российском газе, и добавил, что решение о запуске газопровода скорее носит символический характер. По словам Эрнста, разницы нет, через какую трубу доставляется газ, поскольку «он и так и так остается российским».

В начале июля Эрнст уже заявлял в интервью Rheinische Post, что запуск «Северного потока — 2» необходим, если у Германии не будет иных каналов получения газа. По его словам, это можно сделать на ограниченный период времени. Также член Левой партии сказал, что ФРГ следует пересмотреть санкционную политику в отношении России. По его словам, ограничительные меры не приносят желаемого результата. 

Ранее вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что запуск «Северного потока — 2» невозможен, поскольку он не сертифицирован и находится под американскими санкциями. Он добавил, что ввод в эксплуатацию газопровода станет «поражением для Евросоюза». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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