Глава комитета бундестага по энергетике поддержал запуск «Северного потока — 2»
Глава комитета бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст считает, что если у Германии не будет других вариантов, то следует ввести в эксплуатацию «Северный поток — 2».
«Если не будет других возможностей, неважно по каким причинам, и если в конце концов обеспечения газом можно будет добиться лишь при помощи "Северного потока — 2", то нам нужно будет говорить о том, чтобы принять его как можно скорее в эксплуатацию», — цитирует ТАСС Эрнста.
Он отметил, что Германия по сей день нуждается в российском газе, и добавил, что решение о запуске газопровода скорее носит символический характер. По словам Эрнста, разницы нет, через какую трубу доставляется газ, поскольку «он и так и так остается российским».
В начале июля Эрнст уже заявлял в интервью Rheinische Post, что запуск «Северного потока — 2» необходим, если у Германии не будет иных каналов получения газа. По его словам, это можно сделать на ограниченный период времени. Также член Левой партии сказал, что ФРГ следует пересмотреть санкционную политику в отношении России. По его словам, ограничительные меры не приносят желаемого результата.
Ранее вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что запуск «Северного потока — 2» невозможен, поскольку он не сертифицирован и находится под американскими санкциями. Он добавил, что ввод в эксплуатацию газопровода станет «поражением для Евросоюза».
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