Politico: США могут переключить внимание с украинского конфликта на Тайвань
США переключатся с ситуации на Украине на события вокруг Тайваня в случае эскалации. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на неназванного высокопоставленного европейского дипломата.
На вопрос, беспокоит ли НАТО напряженность на острове, дипломат ответил: «Пока нет, но она может легко обостриться». Он добавил, что при «худшем сценарии» внимание США отвлечет от Украины напряженность в отношениях с Китаем из-за Тайваня. Другой высокопоставленный европейский дипломат заявил, что за риском обострения столкновений между Вашингтоном и Пекином «пристально следят».
Замглавы Мюнхенской конференции по безопасности (MSC), немецкий дипломат Борис Руге считает, что в связи с обострением отношений Вашингтона и Пекина Европе также следует готовиться к худшему исходу событий. «Европейцам не мешало бы подготовиться к непредвиденным обстоятельствам, поддержать Тайвань, оставаясь в тесном контакте с Пекином, и помочь в деэскалации», — заявил он.
Ранее агентство Reuters сообщало, что спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси намеревалась посетить Тайвань, что вызвало резко негативную реакцию Пекина. Министерство обороны КНР официально потребовало от США отменить визит, поскольку такой шаг нарушает принцип «одного Китая». В ведомстве пригрозили значительным ухудшением отношений между Китаем и США.
31 июля стало официально известно, что Пелоси не полетит на Тайвань. Из анонса ее визита в страны Азии следует, что спикер посетит только Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию.
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