Politico: США могут переключить внимание с украинского конфликта на Тайвань

На вопрос, беспокоит ли НАТО напряженность на острове, дипломат ответил: «Пока нет, но она может легко обостриться». Он добавил, что при «худшем сценарии» внимание США отвлечет от Украины напряженность в отношениях с Китаем из-за Тайваня. Другой высокопоставленный европейский дипломат заявил, что за риском обострения столкновений между Вашингтоном и Пекином «пристально следят».