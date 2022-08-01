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Пелоси не полетела на Тайвань

Но ее вероятное появление все еще может спровоцировать эскалацию отношений США и Китая
Глеб Мишутин
Визит Нэнси Пелоси (на фото) на Тайвань все еще возможен / SAUL LOEB / AFP

Спикер палаты представителей США, демократка Нэнси Пелоси не посетит Тайвань официально. Соответствующая информация была размещена на официальном сайте Пелоси. Из анонса ее визита в страны Азии следует, что спикер не планирует поездку на Тайвань. «В Сингапуре, Малайзии, Южной Корее и Японии мы проведем встречи на высоком уровне, чтобы обсудить, как мы можем продвигать наши общие интересы и ценности», – говорится в сообщении. По словам Пелоси, цель турне – «подтвердить непоколебимую приверженность Америки» своим союзникам в регионе. С лидерами азиатских государств спикер обсудит вопросы «мира и безопасности, экономического роста и торговли, пандемии COVID-19, климатического кризиса, прав человека и демократического управления».

Ранее агентство Reuters сообщало, что Пелоси намеревалась посетить Тайвань, что вызвало резко негативную реакцию Пекина. 26 июля министерство обороны КНР официально потребовало от США отменить визит. Как отметил тогда пресс-секретарь ведомства Тан Кефей, поездка «третьего лица в американском правительстве» на Тайвань нарушает принцип «одного Китая». Согласно этому принципу, официально существует единственное китайское государство – КНР и остальные страны должны признавать исключительно его. Тан предупредил Вашингтон, что прибытие Пелоси на остров приведет к значительному ухудшению китайско-американских отношений. «Если американская сторона будет настаивать на том, чтобы идти своим путем, китайские военные никогда не будут сидеть сложа руки и, безусловно, примут решительные меры для предотвращения любого вмешательства внешних сил и сепаратистских заговоров о «независимости Тайваня», – заявил он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных