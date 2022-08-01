Пелоси не полетела на Тайвань

Ранее агентство Reuters сообщало, что Пелоси намеревалась посетить Тайвань, что вызвало резко негативную реакцию Пекина. 26 июля министерство обороны КНР официально потребовало от США отменить визит. Как отметил тогда пресс-секретарь ведомства Тан Кефей, поездка «третьего лица в американском правительстве» на Тайвань нарушает принцип «одного Китая». Согласно этому принципу, официально существует единственное китайское государство – КНР и остальные страны должны признавать исключительно его. Тан предупредил Вашингтон, что прибытие Пелоси на остров приведет к значительному ухудшению китайско-американских отношений. «Если американская сторона будет настаивать на том, чтобы идти своим путем, китайские военные никогда не будут сидеть сложа руки и, безусловно, примут решительные меры для предотвращения любого вмешательства внешних сил и сепаратистских заговоров о «независимости Тайваня», – заявил он.