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Минэнерго определило перечень основных работ для восстановления энергоснабжения ЛНР

Ведомости

Министерство энергетики РФ сформировало перечень приоритетных работ для восстановления энергоснабжения крупных городов Луганской народной республики (ЛНР), говорится в сообщении пресс-службы ведомства в Telegram-канале. Речь идет о Северодонецке, Лисичанске, Рубежном и прилегающих населенных пунктах.

«Прежде всего для реализации поставленных задач представители российских энергокомпаний проведут обследование отдельных энергообъектов для безопасного доступа к ним, затем отремонтируют трансформаторы на подстанциях и восстановят поврежденные участки линий электропередачи», — говорится в сообщении.

1 августа российские энергокомпании дополнительно направят ремонтный персонал и спецтехнику. По мере обследования объектов количество специалистов и техники будет увеличиваться, отметили в министерстве. Сегодня также началось восстановление сетей газоснабжения республики.

В конце июля президент России Владимир Путин поставил перед зампредом правительства Маратом Хуснуллиным задачу по созданию «нормальных, человеческих условий» для жизни в ЛНР и ДНР в преддверии зимы. «Тем более что сейчас разгар лета, но все-таки зима тоже не за горами, и нужно, чтобы люди провели эту зиму в нормальных, человеческих условиях, с тем чтобы потом спокойно выйти на строительство и, соответственно, на получение для людей достойного жилья», — заявил Путин в беседе с Хуснуллиным.

Путин также поручил зампреду правительства заняться содействием в строительстве многопрофильного медицинского центра в Мариуполе и перинатального центра в Донецке. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных