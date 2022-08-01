Минэнерго определило перечень основных работ для восстановления энергоснабжения ЛНР

В конце июля президент России Владимир Путин поставил перед зампредом правительства Маратом Хуснуллиным задачу по созданию «нормальных, человеческих условий» для жизни в ЛНР и ДНР в преддверии зимы. «Тем более что сейчас разгар лета, но все-таки зима тоже не за горами, и нужно, чтобы люди провели эту зиму в нормальных, человеческих условиях, с тем чтобы потом спокойно выйти на строительство и, соответственно, на получение для людей достойного жилья», — заявил Путин в беседе с Хуснуллиным.