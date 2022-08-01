Минэнерго определило перечень основных работ для восстановления энергоснабжения ЛНР
Министерство энергетики РФ сформировало перечень приоритетных работ для восстановления энергоснабжения крупных городов Луганской народной республики (ЛНР), говорится в сообщении пресс-службы ведомства в Telegram-канале. Речь идет о Северодонецке, Лисичанске, Рубежном и прилегающих населенных пунктах.
«Прежде всего для реализации поставленных задач представители российских энергокомпаний проведут обследование отдельных энергообъектов для безопасного доступа к ним, затем отремонтируют трансформаторы на подстанциях и восстановят поврежденные участки линий электропередачи», — говорится в сообщении.
1 августа российские энергокомпании дополнительно направят ремонтный персонал и спецтехнику. По мере обследования объектов количество специалистов и техники будет увеличиваться, отметили в министерстве. Сегодня также началось восстановление сетей газоснабжения республики.
В конце июля президент России Владимир Путин поставил перед зампредом правительства Маратом Хуснуллиным задачу по созданию «нормальных, человеческих условий» для жизни в ЛНР и ДНР в преддверии зимы. «Тем более что сейчас разгар лета, но все-таки зима тоже не за горами, и нужно, чтобы люди провели эту зиму в нормальных, человеческих условиях, с тем чтобы потом спокойно выйти на строительство и, соответственно, на получение для людей достойного жилья», — заявил Путин в беседе с Хуснуллиным.
Путин также поручил зампреду правительства заняться содействием в строительстве многопрофильного медицинского центра в Мариуполе и перинатального центра в Донецке.
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