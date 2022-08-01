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Зеленский и Макрон провели телефонные переговоры

Ведомости

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон провели переговоры по телефону и обсудили ситуацию на Украине, сообщил офис Зеленского. 

Зеленский отметил важную роль Франции и лично Макрона в предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Также Зеленский отметил решение Франции поставить Киеву новое современное вооружение. 

«Стороны договорились координировать дальнейшие действия по предоставлению Украине помощи в сфере безопасности как Францией, так и другими международными партнерами, в частности по удовлетворению первоочередных потребностей украинских защитников в современном вооружении», — добавили в офисе президента Украины.

Зеленский и Макрон обсудили макрофинансовую поддержку Украины и глобальную продовольственную безопасность. Они приветствовали инициативу по вывозу украинского зерна и подчеркнули необходимость неуклонно ее реализовать, а также обсудили наращивание экспорта зерна с Украины другими логистическими путями. 

22 июля представители Турции и ООН подписали с Россией и Украиной отдельные соглашения по вывозу зерна с Украины и экспорту российских продуктов и удобрений. 27 июля в Стамбуле начал работать Совместный координационный центр по вывозу зерна. Утром 1 августа из порта Одессы вышло первое судно с украинской кукурузой; 2 августа оно прибудет в порт Стамбула. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных