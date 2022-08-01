Зеленский и Макрон провели телефонные переговоры

22 июля представители Турции и ООН подписали с Россией и Украиной отдельные соглашения по вывозу зерна с Украины и экспорту российских продуктов и удобрений. 27 июля в Стамбуле начал работать Совместный координационный центр по вывозу зерна. Утром 1 августа из порта Одессы вышло первое судно с украинской кукурузой; 2 августа оно прибудет в порт Стамбула.