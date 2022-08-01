Зеленский и Макрон провели телефонные переговоры
Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон провели переговоры по телефону и обсудили ситуацию на Украине, сообщил офис Зеленского.
Зеленский отметил важную роль Франции и лично Макрона в предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Также Зеленский отметил решение Франции поставить Киеву новое современное вооружение.
«Стороны договорились координировать дальнейшие действия по предоставлению Украине помощи в сфере безопасности как Францией, так и другими международными партнерами, в частности по удовлетворению первоочередных потребностей украинских защитников в современном вооружении», — добавили в офисе президента Украины.
Зеленский и Макрон обсудили макрофинансовую поддержку Украины и глобальную продовольственную безопасность. Они приветствовали инициативу по вывозу украинского зерна и подчеркнули необходимость неуклонно ее реализовать, а также обсудили наращивание экспорта зерна с Украины другими логистическими путями.
22 июля представители Турции и ООН подписали с Россией и Украиной отдельные соглашения по вывозу зерна с Украины и экспорту российских продуктов и удобрений. 27 июля в Стамбуле начал работать Совместный координационный центр по вывозу зерна. Утром 1 августа из порта Одессы вышло первое судно с украинской кукурузой; 2 августа оно прибудет в порт Стамбула.
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